Новое исследование специалистов Университета медицины и здравоохранения (RCSI) обнаружило возможную связь между присутствием в опухолях бактерии Fusobacterium nucleatum и распространением рака кишечника. Результаты исследования были опубликованы в гастроэнтерологическом журнале Gut, сообщает News Medical. По мнению авторов, эта работа может помочь врачам-клиницистам выявлять пациентов с риском более неблагоприятных исходов онкологического заболевания и принимать решения о вариантах лечения.

Авторы исследования хотели понять, какие опухоли инфицированы бактериями и как влияет бактериальная инфекция на прогрессирование рака. Они проанализировали образцы пациентов из Северной Ирландии и более 600 пациентов из Атласа генома рака (это международная программа, которая анализирует генетические мутации, ответственные за типы рака).

Выяснилось, что бактерии, обычно обитающие в полости рта, инфицируют опухоли кишечника, изменяют поведение раковых клеток и могут спровоцировать распространение опухоли на другие органы. Исследователи предположили, что существует прямая связь между присутствием фузобактерии (Fusobacterium nucleatum, род грамотрицательных анаэробных неспорообразующих бактерий) и распространением рака кишечника, что приводит к худшим исходам для таких пациентов.