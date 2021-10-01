Новое исследование специалистов Университета медицины и здравоохранения (RCSI) обнаружило возможную связь между присутствием в опухолях бактерии Fusobacterium nucleatum и распространением рака кишечника. Результаты исследования были опубликованы в гастроэнтерологическом журнале Gut,
Авторы исследования хотели понять, какие опухоли инфицированы бактериями и как влияет бактериальная инфекция на прогрессирование рака. Они проанализировали образцы пациентов из Северной Ирландии и более 600 пациентов из Атласа генома рака (это международная программа, которая анализирует генетические мутации, ответственные за типы рака).
Выяснилось, что бактерии, обычно обитающие в полости рта, инфицируют опухоли кишечника, изменяют поведение раковых клеток и могут спровоцировать распространение опухоли на другие органы. Исследователи предположили, что существует прямая связь между присутствием фузобактерии (Fusobacterium nucleatum, род грамотрицательных анаэробных неспорообразующих бактерий) и распространением рака кишечника, что приводит к худшим исходам для таких пациентов.
«Это исследование демонстрирует роль бактерий в распространении рака кишечника. Мы надеемся, что эти открытия улучшат диагностику для повышения эффективности текущего лечения и помогут в дальнейшем продвижении использования новых терапевтических средств для пациентов, инфицированных этой бактерией», — сказал Йохен Прен, профессор физиологии, директор Центра системной медицины RCSI.
По данным онкологов, в Ирландии ежегодно у почти 3000 человек диагностируют рак кишечника. В мире на рак кишечника сейчас приходится примерно 10% новых случаев рака.
В России рак толстой кишки входит в топ-5 самых частых онкологических заболеваний. В среднем показатель заболеваемости составляет примерно 16,2 на 100 тыс. населения. В частности, по словам главного онколога Петербурга Дмитрия Гладышева, в городе в 2018 году рак ободочной кишки (отдел толстой кишки) был вторым по распространенности — его доля составила 8,6% от числа всех выявленных случаев новообразований.
Самым эффективным методом диагностики и предупреждения рака толстой кишки считается колоноскопия — ее рекомендуют проходить всем мужчинам и женщинам после 50 лет примерно раз в 3-5 лет. Во время процедуры врачи могут не только выявить подозрительные образования — полипы, но и сразу удалить их. По словам заведующего эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы Олега Орлова, не любой полип может со временем переродиться в рак кишечника. Самая большая вероятность развития рака связана с аденомами, которые подразделяют на ворсинчатые, зубчатые, тубулярные. Встречаются также воспалительные полипы, но у них нет шансов прогрессировать в рак.
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