Чтобы не допустить дисфункции печени, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Правильно питаться. Диета должна быть сбалансирована по белкам, жирам и углеводам. В ней также должны присутствовать овощи — 400-500 граммов в день. Рекомендуется есть морскую рыбу не реже двух раз в неделю. Известно, что витамин Е, омега-3, омега-6 жирные кислоты и каротиноиды (жирорастворимые растительные пигменты) способствуют восстановлению клеток печени. А вот употребление красного мяса стоит уменьшить.

Не допускать длительных перерывов между приемами пищи. Это может привести к застою желчи.

Исключить алкоголь и фаст-фуд. Они оказывают дополнительную нагрузку на орган, а злоупотребление может привести к замещению клеток печени жировыми.

Не заниматься самолечением. Принимать лекарства и различные биологические добавки можно только по назначению врача.

Осторожно пробовать незнакомые блюда в путешествиях. Особенно если речь идет о жарких странах — пищевые отравления и кишечные инфекции также влияют на здоровье печени.