Юлия Зотова
Диагностика
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Что влияет на работу печени
Печень — это уникальный орган, в котором происходит множество сложных биохимических процессов. Основные ее функции — это выведение токсинов, образующихся в организме и синтез полезных веществ.
Работа печени нарушается по разным причинам:
при наличии гепатита B или C,
аутоиммунных процессов,
при длительном приеме лекарственных препаратов,
а также из-за неправильного питания и употребления алкоголя.
«Когда в организм поступает пища, богатая жирами, или спиртное, происходит замещение клеток печени — гепатоцитов жировыми клетками. Формируется жировой гепатоз. При дальнейшем развитии он может привезти к циррозу — необратимым изменениям, когда нормальная ткань замещается фиброзной. В этом случае орган не может правильно выполнять свою работу, что сказывается на здоровье всех систем, самочувствие и качество жизни резко ухудшается», — объясняет эксперт.
Как правильно чистить печень и нужно ли это
Печень — сбалансированный орган и в чистках не нуждается. Главное, что можно сделать самостоятельно — соблюдать принципы правильного питания, заниматься спортом и профилактикой инфекционных заболеваний.
Если почувствовали слабость, тошноту, горечь во рту, боль в правом подреберье, необходимо обратиться к врачу, а не пользоваться сомнительными рецептами чистки печени.
Что же касается чистки печени народными средствами, такими как оливковое масло, сок лимона и грелка — это действительно опасно и бессмысленно. Такая процедура может вызвать тошноту, рвоту, боли в животе и диарею. Оливковое масло и лимонный сок обладают мощным желчегонным эффектом. При приеме внутрь происходит сокращение желчного пузыря, желчевыводящих протоков и выброс желчи в кишечник. Отсюда усиление моторики кишечника и диарея. При наличии камней в желчевыводящих путях может произойти их смещение, что впоследствии вызовет воспаление желчного пузыря.
Как подержать работу печени здоровыми способами
Чтобы не допустить дисфункции печени, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Правильно питаться. Диета должна быть сбалансирована по белкам, жирам и углеводам. В ней также должны присутствовать овощи — 400-500 граммов в день. Рекомендуется есть морскую рыбу не реже двух раз в неделю. Известно, что витамин Е, омега-3, омега-6 жирные кислоты и каротиноиды (жирорастворимые растительные пигменты) способствуют восстановлению клеток печени. А вот употребление красного мяса стоит уменьшить.
Не допускать длительных перерывов между приемами пищи. Это может привести к застою желчи.
Исключить алкоголь и фаст-фуд. Они оказывают дополнительную нагрузку на орган, а злоупотребление может привести к замещению клеток печени жировыми.
Не заниматься самолечением. Принимать лекарства и различные биологические добавки можно только по назначению врача.
Осторожно пробовать незнакомые блюда в путешествиях. Особенно если речь идет о жарких странах — пищевые отравления и кишечные инфекции также влияют на здоровье печени.
Проконсультируйтесь с врачом, если вы вынуждены длительно принимать какие-либо медикаментозные препараты. При необходимости врач назначит препараты поддерживающие функцию печени — как правило, из группы витаминов, фосфолипидов, желчных кислот. Среди функций таких препаратов — нормализация состояния клеточной мембраны, улучшение кровотока, желчегонный и противовоспалительный эффект.
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