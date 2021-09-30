Фото №1 - Гастроэнтеролог Зотова рассказала, что поможет почистить печень
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Юлия Зотова

Юлия Зотова

Диагностика

ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Что влияет на работу печени

Печень — это уникальный орган, в котором происходит множество сложных биохимических процессов. Основные ее функции — это выведение токсинов, образующихся в организме и синтез полезных веществ.

Работа печени нарушается по разным причинам:

  • при наличии гепатита B или C,

  • аутоиммунных процессов,

  • при длительном приеме лекарственных препаратов,

  • а также из-за неправильного питания и употребления алкоголя.

«Когда в организм поступает пища, богатая жирами, или спиртное, происходит замещение клеток печени — гепатоцитов жировыми клетками. Формируется жировой гепатоз. При дальнейшем развитии он может привезти к циррозу — необратимым изменениям, когда нормальная ткань замещается фиброзной. В этом случае орган не может правильно выполнять свою работу, что сказывается на здоровье всех систем, самочувствие и качество жизни резко ухудшается», — объясняет эксперт.

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Как правильно чистить печень и нужно ли это

Печень — сбалансированный орган и в чистках не нуждается. Главное, что можно сделать самостоятельно — соблюдать принципы правильного питания, заниматься спортом и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Если почувствовали слабость, тошноту, горечь во рту, боль в правом подреберье, необходимо обратиться к врачу, а не пользоваться сомнительными рецептами чистки печени.

Что же касается чистки печени народными средствами, такими как оливковое масло, сок лимона и грелка — это действительно опасно и бессмысленно. Такая процедура может вызвать тошноту, рвоту, боли в животе и диарею. Оливковое масло и лимонный сок обладают мощным желчегонным эффектом. При приеме внутрь происходит сокращение желчного пузыря, желчевыводящих протоков и выброс желчи в кишечник. Отсюда усиление моторики кишечника и диарея. При наличии камней в желчевыводящих путях может произойти их смещение, что впоследствии вызовет воспаление желчного пузыря.

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Как подержать работу печени здоровыми способами

Чтобы не допустить дисфункции печени, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Правильно питаться. Диета должна быть сбалансирована по белкам, жирам и углеводам. В ней также должны присутствовать овощи — 400-500 граммов в день. Рекомендуется есть морскую рыбу не реже двух раз в неделю. Известно, что витамин Е, омега-3, омега-6 жирные кислоты и каротиноиды (жирорастворимые растительные пигменты) способствуют восстановлению клеток печени. А вот употребление красного мяса стоит уменьшить.

  • Не допускать длительных перерывов между приемами пищи. Это может привести к застою желчи.

  • Исключить алкоголь и фаст-фуд. Они оказывают дополнительную нагрузку на орган, а злоупотребление может привести к замещению клеток печени жировыми.

  • Не заниматься самолечением. Принимать лекарства и различные биологические добавки можно только по назначению врача.

  • Осторожно пробовать незнакомые блюда в путешествиях. Особенно если речь идет о жарких странах — пищевые отравления и кишечные инфекции также влияют на здоровье печени.

  • Проконсультируйтесь с врачом, если вы вынуждены длительно принимать какие-либо медикаментозные препараты. При необходимости врач назначит препараты поддерживающие функцию печени — как правило, из группы витаминов, фосфолипидов, желчных кислот. Среди функций таких препаратов — нормализация состояния клеточной мембраны, улучшение кровотока, желчегонный и противовоспалительный эффект.

Анна Герасименко