От инъекций до обертываний

- Насколько методы аппаратной коррекции фигуры могут быть эффективны?

- В вопросе коррекции фигуры требуется комплексный подход. Аппаратные методы могут применяться как самостоятельно, так и как часть комбинированного лечения. Врач подбирает комплекс процедур по коррекции фигуры, в котором аппаратные методы воздействия могут дополняться мануальными (разнообразными видами массажа и обертываний), а также инъекционными (мезотерапия, кислородно-озоновая терапия). Применение только аппаратов тоже возможно, но это менее эффективно, чем комплексный подход.

В процессе лечения мы стремимся снизить жировую компоненту тела, то есть вмешиваемся в жировой обмен, который в каждом организме обусловлен разнообразными гормонами, имеет индивидуальные особенности, связанные с полом, возрастом и деятельностью эндокринных желез. Учитывается и образ жизни, который мы ведем.

Очень хорошо, если в связке с косметологом работает еще и врач-диетолог, потому что он проводит диетическое сопровождение программ по снижению веса.

Врачи-косметологи, прошедшие обучение на базе нашей кафедры, знакомы с принципами рационального питания. Да и грамотность населения в этих вопросах за последние годы значительно возросла. Наши пациенты уже сами ориентируются, какие продукты позволяют не набирать жировую массу, каких правил надо придерживаться, чтобы худеть. Но это не отменяет плюсов диетического консультирования.

- Врач-эндокринолог тоже может потребоваться?

- Жировой обмен регулируется гормонами. Они могут быть в норме у пациента, но иногда встречается какая-то патология. Врач-эндокринолог нужен в случае, если косметолог на первичном приеме заподозрил нарушения в работе эндокринных желез. Существуют специфические признаки таких нарушений, дипломированный специалист может по опросу понять, что есть сбой в работе эндокринных желез, и порекомендовать консультацию эндокринолога, так как в этих случаях аппаратные методы воздействия могут быть малоэффективны.