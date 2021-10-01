Полежал полчаса, встал — и вот у тебя уже идеальная фигура, тонкая талия и стройные ноги. Именно на такой эффект от аппаратной косметологии надеются многие, рассчитывая на невероятный результат. А если его не получают, то сильно разочаровываются: мол, не работают эти методы. Почему аппаратная коррекция фигуры может не сработать? Кому откажут в проведении процедур? И как долго будет длиться эффект, если все сделано правильно? На вопросы «Доктора Питера» ответила врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры косметологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Татьяна Полийчук.
Татьяна Полийчук
Медицина
Врач-дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры косметологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова
От инъекций до обертываний
- Насколько методы аппаратной коррекции фигуры могут быть эффективны?
- В вопросе коррекции фигуры требуется комплексный подход. Аппаратные методы могут применяться как самостоятельно, так и как часть комбинированного лечения. Врач подбирает комплекс процедур по коррекции фигуры, в котором аппаратные методы воздействия могут дополняться мануальными (разнообразными видами массажа и обертываний), а также инъекционными (мезотерапия, кислородно-озоновая терапия). Применение только аппаратов тоже возможно, но это менее эффективно, чем комплексный подход.
В процессе лечения мы стремимся снизить жировую компоненту тела, то есть вмешиваемся в жировой обмен, который в каждом организме обусловлен разнообразными гормонами, имеет индивидуальные особенности, связанные с полом, возрастом и деятельностью эндокринных желез. Учитывается и образ жизни, который мы ведем.
Очень хорошо, если в связке с косметологом работает еще и врач-диетолог, потому что он проводит диетическое сопровождение программ по снижению веса.
Врачи-косметологи, прошедшие обучение на базе нашей кафедры, знакомы с принципами рационального питания. Да и грамотность населения в этих вопросах за последние годы значительно возросла. Наши пациенты уже сами ориентируются, какие продукты позволяют не набирать жировую массу, каких правил надо придерживаться, чтобы худеть. Но это не отменяет плюсов диетического консультирования.
- Врач-эндокринолог тоже может потребоваться?
- Жировой обмен регулируется гормонами. Они могут быть в норме у пациента, но иногда встречается какая-то патология. Врач-эндокринолог нужен в случае, если косметолог на первичном приеме заподозрил нарушения в работе эндокринных желез. Существуют специфические признаки таких нарушений, дипломированный специалист может по опросу понять, что есть сбой в работе эндокринных желез, и порекомендовать консультацию эндокринолога, так как в этих случаях аппаратные методы воздействия могут быть малоэффективны.
Против жира и целлюлита
- Какие процедуры относятся к аппаратным методам коррекции фигуры?
- Методов аппаратной коррекции много: это вакуумные виды терапии, методы ультразвукового воздействия, тепловые процедуры с применением терапевтического лазера, например. Популярны сочетанные виды воздействия, например, вакуумно-вибрационные или вакуумно-роликовый массаж с использованием модульных систем LPG. Последняя методика разработана во Франции, она активно используется во многих странах не только для коррекции фигуры, но и в реабилитации пациентов.
Есть методы, которые в эстетике тела применяются уже много лет: миостимуляция, аппаратный лимфодренаж, игольчатый электролиполиз. Аппаратов на рынке очень много, всех и не перечислить.
Если мы говорим о коррекции фигуры, то это не только лишний вес, но и целлюлит, а для целлюлита очень показана ультразвуковая терапия. Есть прибор Face Lab, предназначенный как для работы по лицу, так и по телу. В нем сочетаются инфракрасное излучение для прогревания жировой клетчатки, радиоволновое воздействие для повышения тонуса кожи, ультразвук, помогающий бороться с эффектом «апельсиновой кожуры» и пилинг водно-воздушной струей, оказывающий выраженное лимфодренажное действие.
Работая с телом, врачи стараются активизировать обменные процессы в подкожной жировой клетчатке. Когда идет расщепление жира, лимфодренаж является обязательной составной частью любого воздействия. Он может быть как аппаратным, так и мануальным. Чаще в косметических центрах можно встретить аппаратный лимфодренаж. К нему, в частности, относится прессотерапия.
Кому не подходит аппаратная коррекция
- Какие противопоказания есть для применения аппаратной коррекции фигуры?
- К любому аппаратному воздействию есть не одно, а целый перечень противопоказаний. Поэтому консультация доктора перед назначением любого курса процедур обязательна. Он подбирает пациенту процедуры с учетом показаний и противопоказаний.
Например, варикозная болезнь вен является противопоказанием для вакуумных видов массажа. В LPG используется вакуумно-роликовый массаж, это воздействие легче, чем чистые виды вакуума, его можно применять, но с учетом степени варикоза. Зато варикозная болезнь — очень хорошее показание для прессомассажа. Если клиника располагает «парком» машин для аппаратной косметологии, то для пациентов легче подобрать подходящие процедуры.
Также к противопоказаниям относятся некоторые заболевания женской половой сферы, доброкачественные опухоли, злокачественные опухоли, любые нарушения целостности кожных покровов, обострения заболеваний кожи, для ультразвука — наличие металлоконструкций в костях (остеосинтез) и т.д.
- Если пациент скрыл от врача-косметолога заболевание, которое входит в перечень противопоказаний, чем это грозит?
- Могу предположить, что такие ситуации бывают. Только не понимаю, ради чего?
Пациент не должен быть себе врагом. Если врач видит патологию, или подозревает ее, то в ваших интересах пройти дополнительное обследование.
Первая степень варикоза, например, не является противопоказанием для многих процедур, но лучше все же начать с консультации флеболога, доплерографии. Когда врач определит состоятельность глубоких вен, многие процедуры можно будет выполнять.
Более того, учитывая распространенность этой патологии, можно подобрать комплекс воздействий, которые дадут лечебный эффект при наличии варикоза. Это и прессотерапия, и грамотно выполненный LPG, и холодные обертывания, например. Такие процедуры могут дать двойной эффект, способствовать уменьшению объемов и устранять отеки, сопровождающие варикоз.
Что лучше: хирургия или аппаратная коррекция
- На сколько хватает эффекта от аппаратной коррекции? И когда лучше начать процедуры, чтобы успеть подготовиться к Новому году?
- Если исходить из идеального варианта, потребуется полтора-два месяца по 2-3 процедуры в неделю, не реже. Также пациент не должен их пропускать, не делать больших перерывов. После завершения курса некоторое время наблюдается тенденция к уменьшению веса, то есть пациент продолжает худеть. Об этом феномене говорят редко, видимо, такой эффект происходит из-за активизации обменных процессов организма.
Многие факторы предрасполагают к набору веса у наших женщин. Это и фенотип, и конституция с преобладанием андроидного типа, и климатические условия, которые подталкивают к приему высококалорийной пищи, и, к сожалению, частые стрессы, влияющие на пищевое поведение. Мы всегда честно предупреждаем пациентов, если ваша стройная фигура — одна из ваших самых важных целей в жизни, то рациональное питание должно быть ежедневным правилом.
Если вы будете придерживаться диеты, вы сможете увеличить продолжительность эффекта. Если нет, то, к сожалению, достигнутый результат довольно быстро исчезнет.
- Можно ли назвать аппаратную коррекцию фигуры альтернативой хирургическим методам?
- Я как врач, который понимает, насколько сложен жировой обмен, против хирургических методов, хотя они популярны. Это метод для людей, которые хотят решать проблемы лишнего веса быстро, не задумываясь о последствиях. Он позволяет очень быстро откорректировать пропорции, но во время любой липосакции происходит разрушение мелких кровеносных и лимфатических сосудов, которые отвечают за нормальное функционирование жировой клетчатки. Жировая ткань замещается соединительной, неровности кожи после липосакции — это очень частая проблема.
Контур тела после липоаспирации требует доработки, поэтому аппаратная коррекция и хирургическая не взаимозаменяемые, а взаимодополняемые методы. Нужен лимфодренаж, чтобы не было застоев, чтобы была профилактика осложнений после липоаспирации, чтобы ткани успешнее восстанавливались и не формировались неровности кожи.
На что влияет ИМТ
- Есть ли категория пациентов, которым вы можете отказать в аппаратной коррекции, за исключением жестких противопоказаний?
- На первом визите мы определяем показатель ИМТ (индекс массы тела). И у нас, по моему мнению, есть определенные критерии, кого можно брать на процедуру, а кого нельзя. Если ИМТ в нормальных значениях (а этот диапазон достаточно широкий), то, как правило, таких пациентов беспокоит какая-то конкретная зона локальных жировых отложений. Мы этим людям не отказываем.
Если пациент находится ближе к нижней границе нормы, а это чаще молодые девушки, у них одна жировая ловушка, которая «мешает им жить». Я пытаюсь объяснить, что это норма, просто в их организме очень мало жира, и он, к сожалению, в этом месте сфокусировался.
Бороться с ним бесполезно, потому что женский организм должен иметь определенный процент жира.
Я стараюсь этих пациенток отговорить от коррекции фигуры, им некуда снижать вес.
Далее, есть определенная граница между нормой и ожирением. Она называется «повышенное питание», диапазон достаточно широкий. Эти пациенты — наша целевая группа. Они достаточно легко могут худеть при выполнении всех рекомендаций врача, возвращают себе контуры тела, которые были характерны для них в молодости.
И есть показатели, когда человек болен ожирением. Если ИМТ больше 30, консультация эндокринолога обязательна, потому что это может быть эндокринное ожирение. И без эндокринологического лечения оно не перспективно для аппаратной косметологии.
Другое мнение
Буквально на днях супермодель Линда Евангелиста решила раскрывать тайну своего исчезновения с подиумов и практически затворнического образа жизни. Дело оказалось в стремлении к красоте. Модель решила избавиться от излишнего жира при помощи процедуры криолиполиза — одной из методик аппаратной косметологии, которая довольно популярна сейчас среди российский и зарубежных звезд и обычных пациенток косметологов.
Смысле ее заключается в том, что жир при помощи аппарата замораживают. У него есть разные виды «присосок» для разных областей тела и лица. Под воздействием экстремального холода жировая ткань должна быстро разрушаться. Некоторые центры обещают уже после первой процедуры «потерять» в талии 11 сантиметров.
Но в случае с Линдой жировые клетки, наоборот, начали неконтролируемо разрастаться, не оставив от былой стройности супермодели и следа. Женщина перенесла уже две корректирующие операции, которые не принесли никакого результата.
Юлия Чеботарева
Медицина
Врач-дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники «Эстелаб»www.instagram.com/julia_chebotareva_estelab/
Воздействие низких температур наиболее губительно для адипоцитов (клеток жировой ткани), нежели для окружающих тканей, насыщенных водой. Под действием холода цитоплазматические липиды кристаллизуются, запуская процесс программируемой клеточной гибели. Развивается естественный воспалительный процесс, во время которого обработанные клетки жировой ткани удаляются из организма. Занимает это около 3 месяцев.
Также криолиполиз действует на кожу. Из-за низких температур кровоснабжение усиливается, ускоряется метаболизм. Это стимулирует обновление коллагенового слоя и лифтинг кожи. Подбородок не провиснет, а естественным образом подтянется.
От пациента требуется только соблюдение питьевого режима и основ здорового питания. И никаких утомительных тренировок.
Еще один врач-дерматовенеролог утверждает, что после криолиполиза есть риск получить обморожение. Правда, виной всему он называет несертифицированные аппараты или низкую квалификацию врача.
Есть предположения, что аппаратные методики, особенно в руках неумелых косметологов могут быть опасны. Сложно контролировать, как именно идет разрушение жира. Чаще всего эффект вовсе не наблюдается, но могут возникнуть осложнения, как и произошло в случае с Линдой Евангелистой.
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