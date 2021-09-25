Типичные признаки ожирения известны всем: лишний вес, проблемы с сердцем и дыхательной системой, чрезмерная утомляемость и постоянное желание что-то съесть. Но иногда болезнь атакует организм незаметно. Скрытое ожирение изначально никак не проявляется: вы влезаете в те самые заветные джинсы, выглядите хорошо и совсем не собираетесь худеть. Но в этом случае опасность для здоровья все же есть, говорит кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.
«В диетологии существует понятие „худой толстяк“. Внешне человек выглядит абсолютно нормально, у него нет признаков избыточного веса, но когда его измеряют на специальном приборе, который называется анализатор жира, то он показывает высокий процент содержания жира по отношению к норме», — отметила специалист в беседе с телеканалом
При таком типе ожирения угрозы для здоровья весомые: может развиться сахарный диабет, гипертония и другие заболевания, которые обычно свойственны появляться у людей с ожирением.
Чтобы вовремя выявить скрытое ожирение, диетолог советует периодически проверять состав тела на внутренний процент жира. Также необходимо следить за объемами талии — когда вокруг внутренних органов появляется опасный висцеральный жир, первым делом увеличивается именно талия.
Висцеральный или абдоминальный жир — это жир, который накапливается не в подкожных слоях, а вокруг внутренних органов. Выяснилось, что каждый дополнительный процент висцерального жира повышает шанс получить жировой гепатоз. И даже привести к циррозу печени. Опасный жир также может спровоцировать варикозы, инфаркты, онкологию, другие болезни печени и диабет. И некоторые продукты в нашем рационе могут помочь организму накопить висцеральный жир. От чего стоит отказаться? «Доктор Питер» узнал у эксперта.
Однако не весь жир ужасен и опасен. Существуют и полезные отложения, которые не только не портят фигуру, но и помогают защитить организм от болезней, говорит профессор Анча Баранова. Например, это бурый жир. А еще один вид — бежевый — можно «нарастить», уверена биолог.
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