Типичные признаки ожирения известны всем: лишний вес, проблемы с сердцем и дыхательной системой, чрезмерная утомляемость и постоянное желание что-то съесть. Но иногда болезнь атакует организм незаметно. Скрытое ожирение изначально никак не проявляется: вы влезаете в те самые заветные джинсы, выглядите хорошо и совсем не собираетесь худеть. Но в этом случае опасность для здоровья все же есть, говорит кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько.

«В диетологии существует понятие „худой толстяк“. Внешне человек выглядит абсолютно нормально, у него нет признаков избыточного веса, но когда его измеряют на специальном приборе, который называется анализатор жира, то он показывает высокий процент содержания жира по отношению к норме », — отметила специалист в беседе с телеканалом «Звезда» .

При таком типе ожирения угрозы для здоровья весомые: может развиться сахарный диабет, гипертония и другие заболевания, которые обычно свойственны появляться у людей с ожирением.