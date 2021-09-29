В ходе исследования ученых Оксфордского университета были проанализированы данные о здоровье двух групп пациентов (в основном, жителей США), переболевших COVID-19 и перенесших грипп. В каждой группе были чуть более 100 тысяч человек.

Главный критерий — все эти люди обращались за медицинской помощью через три-шесть месяцев после заражения гриппом или ковидом, и жаловались на выраженные симптомы — повышенную тревожность, нарушение дыхания, непроходящую усталость и головные боли.

При этом, чаще наблюдались последствия COVID-19 — у 42% был зарегистрирован хотя бы один симптом. А в группе болевших гриппом заболевание затянулось у 30% пациентов. При этом, стойкие симптомы были более распространены для COVID-19 больше, чем для гриппа.

Исследователи предположили, что эти цифры отличаются потому, что люди чаще обращаются к врачам с симптомами «ковидного хвоста», хорошо зная о проблеме, чем те, кто перенес грипп.