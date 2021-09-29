В ходе
Главный критерий — все эти люди обращались за медицинской помощью через три-шесть месяцев после заражения гриппом или ковидом, и жаловались на выраженные симптомы — повышенную тревожность, нарушение дыхания, непроходящую усталость и головные боли.
При этом, чаще наблюдались последствия COVID-19 — у 42% был зарегистрирован хотя бы один симптом. А в группе болевших гриппом заболевание затянулось у 30% пациентов. При этом, стойкие симптомы были более распространены для COVID-19 больше, чем для гриппа.
Исследователи предположили, что эти цифры отличаются потому, что люди чаще обращаются к врачам с симптомами «ковидного хвоста», хорошо зная о проблеме, чем те, кто перенес грипп.
- Но в действительности оба вируса могут вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем, на преодоление которых нужно время, — отметил автор исследования, профессор Пол Харрисон. — Многие из переболевших гриппом знают, что не всегда вы чувствуете себя лучше после болезни так быстро, как вы этого хотели или этого ожидали.
Ученые говорят, что изучали лишь случаи обращения за медицинской помощью спустя время после перенесенных болезней, но не анализировали, как долго длился «постгрипп» и «постковид» у конкретных пациентов — речь могла идти о днях или неделях. Исследователи лишь предположили, что у тех, кто перенес COVID-19, могут быть более длительные и серьезные последствия для здоровья, чем у «грипповавших».
- Исследование пролило свет на то, как мало известно о хронических заболеваниях, вызванных гриппом. Мы полагаем, что долгосрочные симптомы гриппа, вероятно, раньше чаще игнорировались, — добавил доктор Макс Таке, один из авторов исследования, пишет
Осенью 2021 года эпидемиологи предупредили о новой опасности — эпидемии не только коронавируса, но и гриппа. В этом году потенциально ранний и тяжелый сезон гриппа может быть результатом ослабления мер безопасности при пандемии и снижения иммунитета населения к гриппу.
В России уже началась кампания по вакцинации от гриппа. Глава Роспотребнадзора заявила о фиксирующихся случаях заболевания — уже с лета. По данным на конец сентября, более семи миллионов человек в России (5% населения) уже сделали прививку от гриппа, уровень заболеваемости ОРВИ в стране пока умеренный.
«Люди, перенесшие COVID-19, входят в группу риска гриппу в этом году. Они должны привиться в первую очередь», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В 2020 году в России число случаев диагностики заболеваний гриппом снизилось на 98%, а смертность уменьшилась почти в 30 раз.
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