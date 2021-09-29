Врачи были заключены под стражу на два месяца по решению Басманного суда еще 10 сентября. Медиков обвиняют в «оказании медицинских услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей».
4 июля 2019 года Павлов и Наумов пытались оказать медпомощь пожилой женщине с инфарктом миокарда, которую доставили в клинику бригадой частной скорой помощи. Но, поскольку в клинике не было соответствующего оборудования, пациентку на следующий день перевели в городскую клиническую больницу № 1 им. Н.И. Пирогова, где ей сделали сложнейшую операцию на сердце. Операция не помогла — женщина скончалась в больнице от «острого трансмурального инфаркта миокарда с миомалацией и разрывом стенки левого желудочка, осложнившегося гемотампонадой перикарда».
Теперь следователи полагают, что врачи клиники «Медицина 24/7» Павлов и Наумов вступили в «преступный сговор», решив извлечь прибыль в пользу клиники. Они организовали для пациентки «заведомо неэффективные» обследования и лечение, которые «не соответствовали заболеванию» и «не позволяли остановить развитие ее острого жизнеугрожающего состояния, требующего оказания экстренной специализированной медицинской помощи». При этом в клинике отсутствовали профильные специалисты и не было нужного оборудования для оказания необходимой медпомощи — в частности, кардиологического кабинета и кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии.
Правоохранительные органы просили суд избрать Руслану Павлову и Павлу Наумову меру пресечения в виде домашнего ареста, однако Басманный суд Москвы отправил их в СИЗО — пока на два месяца.
Как рассказал «Доктору Питеру» правозащитник Константин Скачков, создается опасный прецедент, когда врачей отправляют за решетку еще до вынесения приговора.
- В чем их вина? Она еще не определена. Да, есть подозрения, есть сомнения, но вины еще нет. И будет ли она, решит суд. А пока он решил заключить заслуженных врачей под стражу на время следствия, которое, как сложилось у нас в стране, может длиться годами, — говорит Константин Скачков.
О том, чтобы отправить врачей в СИЗО на время следствия, ходатайствовал перед судом Следственный комитет. При этом прокурор заявил, что для задержанных будет достаточно и домашнего ареста. По словам адвокатов задержанных, убедительных доказательств причастности подзащитных к преступлению в деле нет. Было назначено несколько судебно-медицинских экспертиз, но ни одна из них до сих пор не завершена. До сих пор не установлен сам факт врачебной ошибки, утверждают адвокаты. По мнению защитников, «следователи поторопились не только с ходатайством об аресте, но и с подозрениями относительно их клиентов».
Однако суд не прислушался к мнению защиты и прокурора и принял решение об аресте Павлова и Наумова, посчитав, что будучи на свободе, они могут скрыться, оказать давление на свидетелей — коллег из клиник, а также «уничтожить доказательства по делу либо продолжить заниматься преступной деятельностью».
По словам Константина Скачкова, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко уже отправили обращение с предложением внести поправки в УПК о недопустимости заключения под стражу врачей, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с их профессиональной деятельностью, до вступления приговоров судов в законную силу.
В случае, если вина докторов будет доказана, им грозит до шести лет лишения свободы. Директор и главврач клиники Серебрянский, по данным следствия, находится сейчас в Турции. Его объявили в международный розыск и арестовали заочно.
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