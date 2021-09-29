Как рассказал «Доктору Питеру» правозащитник Константин Скачков, создается опасный прецедент, когда врачей отправляют за решетку еще до вынесения приговора.

- В чем их вина? Она еще не определена. Да, есть подозрения, есть сомнения, но вины еще нет. И будет ли она, решит суд. А пока он решил заключить заслуженных врачей под стражу на время следствия, которое, как сложилось у нас в стране, может длиться годами, — говорит Константин Скачков.

О том, чтобы отправить врачей в СИЗО на время следствия, ходатайствовал перед судом Следственный комитет. При этом прокурор заявил, что для задержанных будет достаточно и домашнего ареста. По словам адвокатов задержанных, убедительных доказательств причастности подзащитных к преступлению в деле нет. Было назначено несколько судебно-медицинских экспертиз, но ни одна из них до сих пор не завершена. До сих пор не установлен сам факт врачебной ошибки, утверждают адвокаты. По мнению защитников, «следователи поторопились не только с ходатайством об аресте, но и с подозрениями относительно их клиентов».

Однако суд не прислушался к мнению защиты и прокурора и принял решение об аресте Павлова и Наумова, посчитав, что будучи на свободе, они могут скрыться, оказать давление на свидетелей — коллег из клиник, а также «уничтожить доказательства по делу либо продолжить заниматься преступной деятельностью».