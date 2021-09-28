Новообразование весом 12 кг было удалено из живота жительницы Томска. 50-летняя женщина прооперирована в областном онкологическом диспансере, сообщает
Опухоль начала расти в желудке у пациентки, затем вросла в поперечно-ободочную кишку и даже дала метастазы в левую долю печени.
— Операция длилась около 4 часов, — рассказал главный врач онкодиспансера Томска Максим Грищенко.
Во время операции хирурги удалили женщине почти весь желудок — выполнили субтотальную резекцию, оставив лишь небольшой участок шириной в 2-3 см в верхней его части. Также онкологи удалили часть толстого кишечника и также второй и третий сегменты печени.
Сейчас новообразование направлено на гистологическое исследование для принятия решение о дальнейшей терапии. Пациентка находится на восстановлении в условиях стационара.
Опухоль такого большого размера — редкость, но в практике хирургов встречаются случаи и более уникальные. Весной 2021 года хирурги столичного онкоцентра им. Блохина удалили из живота пациента гигантскую опухоль весом 48,5 килограмма.
По словам онкологов, это самое крупное новообразование, которое встречалось им в клинической практике. Во время операции опухоль удерживали три крепких хирурга.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал об уникальной операции в Томске. Хирурги спасли новорожденного с опухолью в сердце. Она оказалась размером с яйцо — три на два сантиметра. Беременность у матери ребенка проходила благополучно. Опухоль обнаружили только при рождении малыша и тут же ребенка прооперировали. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным.
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