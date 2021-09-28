Во время операции хирурги удалили женщине почти весь желудок — выполнили субтотальную резекцию, оставив лишь небольшой участок шириной в 2-3 см в верхней его части. Также онкологи удалили часть толстого кишечника и также второй и третий сегменты печени.

Сейчас новообразование направлено на гистологическое исследование для принятия решение о дальнейшей терапии. Пациентка находится на восстановлении в условиях стационара.