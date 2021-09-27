Я узнаю тебя по голосу: у врачей появилась уникальная возможность распознавать пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией, по тембру голоса. Стала доступна она благодаря ученым из Медицинского института Чакри Наруэбодиндра и Университета Махидол в Бангкоке.

«Мы попытались изучить наличие субклинических изменений голосовых характеристик у пациентов с COVID-19, — сообщил один из авторов исследования Бунсонг Онгпхифадханакул из Университета Махидол в журнале Nature. — В тестировании приняли участие 76 человек, которые перенесли ковид, и 40 человек, которые никогда не болели».