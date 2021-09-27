Я узнаю тебя по голосу: у врачей появилась уникальная возможность распознавать пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией, по тембру голоса. Стала доступна она благодаря ученым из Медицинского института Чакри Наруэбодиндра и Университета Махидол в Бангкоке.
«Мы попытались изучить наличие субклинических изменений голосовых характеристик у пациентов с COVID-19, — сообщил один из авторов исследования Бунсонг Онгпхифадханакул из Университета Махидол в журнале Nature. — В тестировании приняли участие 76 человек, которые перенесли ковид, и 40 человек, которые никогда не болели».
76 пациентов с новой коронавирусной инфекцией наблюдались в амбулаторной клинике Медицинского института Чакри Наруэбодиндра. С момента проявления первых симптомов до исследования прошло не менее 8 недель. Из фокус-группы удалили беременных, кормящих грудью, участников с высоким давлением, курящих или отказавшихся от сигарет менее, чем полгода назад. Исключили также тех, кто принимал много алкоголя, имел нарушение речи, аномалии неба, гортани и т.д. В контрольную группу «здоровых» включили сотрудников офиса института.
Для обучения нейросетей использовали образцы непрерывного в течение 5 секунд звука «ах», кашель и многосложные предложения. Их записали через микрофон, который подключается к мобильному телефону, обработали и получили спектрограмму log-mel.
«Записи были моноканальными, с максимальной продолжительностью 30 секунд», — уточнили исследователи.
Максимальной точности в определении перенесенного коронавируса показала запись многосложного предложения. Точность составила 85 процентов. Звук кашля дал самую низкую классификации. Длительное «ах» оказалось посередине. Однако тайские ученые уверены, что эффективность голосового анализа способна достигать и 89 процентов.
«Вирус SARS-CoV-2 может влиять на ткани, участвующие в производстве голоса, и продолжается этот эффект даже после выздоровления, — считает один из ученых-исследователей Пичаторн Суппакитянусант из Медицинского института Чакри Наруэбодиндра. — Чаще всего описывается потеря запаха и вкуса. Об изменения голоса, насколько нам известно, не сообщалось. Такое изменение носит субклинический характер (без проявления специфических синдромов, но выявленное на обследовании) и не очевидно ни для пациентов, ни для медицинских работников».
Кстати, исследование показало, что изменение голоса после перенесенного ковида может сохраняться и через 60 дней после исчезновения всех симптомов.
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