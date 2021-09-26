Невролог Синельников назвал 4 опасных осложнения мигрени

Любую головную боль нельзя терпеть — даже если она не отвлекает вас от основных занятий, лучше принять обезболивающее. Эти же правила касаются и мигрени. Иногда человеку не обойтись без помощи невролога, особенно, если боли мучают часто и уже не купируются привычными лекарствами.

У мигрени, как у большинства заболеваний, бывают осложнения, говорит петербургский невролог Константин Синельников.