Невролог Синельников назвал 4 опасных осложнения мигрени

Любую головную боль нельзя терпеть — даже если она не отвлекает вас от основных занятий, лучше принять обезболивающее. Эти же правила касаются и мигрени. Иногда человеку не обойтись без помощи невролога, особенно, если боли мучают часто и уже не купируются привычными лекарствами.
У мигрени, как у большинства заболеваний, бывают осложнения, говорит петербургский невролог Константин Синельников.
«Запомните, мигрень — это доброкачественное заболевание. Но эта „гадина“ может значительно ухудшать качество жизни, при этом не уменьшая ее продолжительность. Но практически у любого заболевания есть осложнения! И мигрень, к сожалению, не исключение», — пишет врач в своем
Какие осложнения бывают у мигрени
Мигренозный статус. В этом случае приступ мигрени (или серия приступов) длится более 72 часов. Это крайне изнуряющее состояние, которое требует госпитализации и наблюдения у специалиста;
Персистирующая аура без инфаркта. Еще одно «долгое» осложнение головной боли — это симптомы ауры которые длятся неделю и дольше. Но при этом нет признаков инсульта по МРТ или КТ. Важно знать: у пациента должна быть в анамнезе мигрень с аурой. Если симптомы возникают у человека, который никогда не страдал мигренью, то это требует повышенного внимания врача;
Эпилептический припадок, вызванный мигренозной аурой. Речь идет об эпилептическом приступе, который возникает во время или в течение 1 часа после ауры. «В целом мигрень и эпилепсия — сестры. Так, у некоторых людей с эпилепсией могут возникать мигренозные боли после припадка. Но это не значит, что у всех пациентов с мигренью эпилепсия. И наоборот», — уточнил невролог;
Мигренозный инсульт. Этого осложнения пациенты боятся больше всего. Хорошие новости — его можно назвать крайне редким. Данные из научной литературы: не более 3,5 случаев на 100 000 человек и не более 0,5% среди всех ишемических инсультов. Мигренозный инсульт может возникнуть у пациентов с мигренью с аурой, но один или несколько симптомов ауры сохраняются больше часа. И при проведении МРТ или КТ у пациента имеется инсульт в соответствующей зоне мозга.
Хроническая мигрень раньше тоже считалась осложнением, но теперь заняла «отдельную квартиру» в международной классификации головной боли последнего пересмотра.
«Запомните, что осложнения для мигрени довольно редки. Не надо их бояться! Главное, не занимайтесь самолечением, не терпите приступы мигрени и не злоупотребляйте анальгетиками. Обращайтесь к врачу и берите мигрень под контроль», — заключил невролог.
Многие мучаются от мигрени годами. Уже не помогают таблетки, сон, а врачи иногда разводят руками, не зная, как помочь пациенту. Совсем недавно медики стали рекомендовать пациентам, страдающим от изматывающих головных болей, «волшебный» укол, который может избавить от мигрени. Поможет ли такой способ избавиться от страданий? «Доктор Питер» узнал у невролога.
Существуют разные «домашние» способы, которые помогут справиться с головными болями, например, после тяжелого рабочего дня. Не всех приступов можно избежать, но регулярное использование некоторых «домашних» средств и соблюдение ряда правил может улучшить качество вашей жизни. Как свести приступы мигрени к минимуму — читайте советы, которые «Доктору Питеру» дали врачи.
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