Авторы исследования из Немецкого центра онкологии (DKFZ) в Гейдельберге пришли к выводу, что после победы над раком пациенты очень часто сталкиваются с побочными эффектами — после действия противоопухолевых лекарств и из-за последствий самого заболевания.

- Значительная часть людей, победивших рак, продолжает страдать от различных недугов еще в течение нескольких лет и, как правило, недовольны той помощью, что получают, — рассказали ученые, доклад которых представлен на Конгрессе ESMO (Европейского общества медицинской онкологии).

Один из наиболее распространенных симптомов, с которыми сталкиваются 40% бывших онкопациентов — это утомляемость, связанная с раком, синдром хронической усталости, а также стойкое чувство истощения и бессилия, которое не «лечится» сном или отдыхом, и которое ухудшает качество жизни. Также более 40% пациентов сообщили о том, что они заметно утратили физическую силу, а еще треть страдает от сексуальных проблем и бессонницы.