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- Значительная часть людей, победивших рак, продолжает страдать от различных недугов еще в течение нескольких лет и, как правило, недовольны той помощью, что получают, — рассказали ученые, доклад которых представлен на Конгрессе ESMO (Европейского общества медицинской онкологии).
Один из наиболее распространенных симптомов, с которыми сталкиваются 40% бывших онкопациентов — это утомляемость, связанная с раком, синдром хронической усталости, а также стойкое чувство истощения и бессилия, которое не «лечится» сном или отдыхом, и которое ухудшает качество жизни. Также более 40% пациентов сообщили о том, что они заметно утратили физическую силу, а еще треть страдает от сексуальных проблем и бессонницы.
Автор исследования — доктор Мартина Шмидт подчеркнула, что каждый третий победивший рак заявил, что помочь справиться с этими проблемами им никто не смог.
- Это исследование показывает, что очень большое количество пациентов по-прежнему страдает серьезными проблемами со здоровьем спустя годы после того, как их объявили здоровыми, — комментирует результаты работы немецких коллег Дороти Киф, генеральный директор Австралийского национального онкологического агентства. — Неудовлетворенность людей доступной медицинской помощью является тревожным сигналом к тому, что мы должны уделять им больше внимания и найти способы помочь полностью выздороветь.
Ученые обратили внимание, что врачам, наблюдая выздоровевших после онкологических заболеваний, стоит акцентироваться не только на обнаружении метастаз или рецидиве рака, но и обращать внимание на другие симптомы.
- В первую очередь, медики должны повышать осведомленность пациентов о потенциальных проблемах на раннем этапе после выздоровления, рассказывать о том, что такое синдром хронической усталости, и предупреждать, что не стоит ждать, что симптомы исчезнут сами по себе, — предупреждает Мартина Шмидт.
Ранее главный внештатный онколог Минздрава России, доктор медицинских наук Андрей Каприн рассказал, что, по сути, рак — это заболевание образа жизни. 15 процентов обусловлено генетически, 10 процентов отводится на медицинскую помощь и 55 процентов — это наши привычки. Если взять под контроль факторы риска, у онкологов будет меньше работы.
Факторы, повышающие вероятность онкозаболевания: курение, малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем, большое количество красного мяса в рационе.
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