Высокое кровяное давление — распространенная проблема, которую можно легко решить, особенно на ранней стадии. Однако, если своевременно не обратиться к врачу, то вероятность инсультов, сердечных и почечных заболеваний резко увеличится.

Многие испытывают сильные головные боли, усталость или дезориентацию, проблемы со зрением и боли в груди. В списке распространенных симптомов также затрудненное дыхание, нерегулярное сердцебиение, кровь в моче и «стук» в груди, шее и ушах.

Пять простых и доступных способов, которые помогут понизить артериальное давление назвали эксперты издания The Times of India .

1 способ. Уменьшить употребление натрия

Несколько проведенных исследований связали высокое кровяное давление с избыточным потреблением натрия, который может быть причиной инсульта. Снижение суточного потребления натрия снизит давление на 5–6 мм рт. ст. тогда, когда наблюдается повышенное кровяное давление. Эффект от приема натрия зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека. Чтобы оставаться здоровым нужно ограничить потребление соленых полуфабрикатов. Суточная норма соли составляет не более 2300 мг.

2 способ. Увеличить потребление калия

Калий является важным питательным веществом для всех, кто страдает высоким кровяным давлением. Этот микроэлемент в небольших количествах помогает избавиться от избытка натрия и снижает давление на кровеносные сосуды. Обработанные и упакованные продукты в основном содержат натрий, и чтобы сбалансировать его, нужно добавить в рацион больше продуктов богатых калием: листовая зелень, помидоры, картофель и сладкий картофель. Кроме того, дыни, бананы, авокадо, апельсины и абрикосы, а также орехи и семена, молоко, йогурт, тунец и лосось.