Высокое кровяное давление — распространенная проблема, которую можно легко решить, особенно на ранней стадии. Однако, если своевременно не обратиться к врачу, то вероятность инсультов, сердечных и почечных заболеваний резко увеличится.
Многие испытывают сильные головные боли, усталость или дезориентацию, проблемы со зрением и боли в груди. В списке распространенных симптомов также затрудненное дыхание, нерегулярное сердцебиение, кровь в моче и «стук» в груди, шее и ушах.
Пять простых и доступных способов, которые помогут понизить артериальное давление назвали эксперты издания
1 способ. Уменьшить употребление натрия
Несколько проведенных исследований связали высокое кровяное давление с избыточным потреблением натрия, который может быть причиной инсульта. Снижение суточного потребления натрия снизит давление на 5–6 мм рт. ст. тогда, когда наблюдается повышенное кровяное давление. Эффект от приема натрия зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека. Чтобы оставаться здоровым нужно ограничить потребление соленых полуфабрикатов. Суточная норма соли составляет не более 2300 мг.
2 способ. Увеличить потребление калия
Калий является важным питательным веществом для всех, кто страдает высоким кровяным давлением. Этот микроэлемент в небольших количествах помогает избавиться от избытка натрия и снижает давление на кровеносные сосуды. Обработанные и упакованные продукты в основном содержат натрий, и чтобы сбалансировать его, нужно добавить в рацион больше продуктов богатых калием: листовая зелень, помидоры, картофель и сладкий картофель. Кроме того, дыни, бананы, авокадо, апельсины и абрикосы, а также орехи и семена, молоко, йогурт, тунец и лосось.
3 способ. Регулярно заниматься спортом
Регулярные упражнения играют важную роль для каждого человека. Исследования показали, что люди должны регулярно заниматься спортом в течение 30–45 минут, чтобы оставаться здоровым и снизить риск хронических заболеваний. Это особенно важно для тех, кто страдает повышенным кровяным давлением. Регулярные упражнения помогут укрепить сердце, эффективно перекачивать кровь и снизить давление на артерии. Для этого будет достаточно каждый день совершать прогулки на протяжении минут.
4 способ. Бросить пить и курить
Сигареты и крепкие напитки способствуют повышению артериального давления. Исследования показывают, что крепкие напитки могут быть причиной 16% случаев высокого кровяного давления во всем мире. Крепкие напитки и никотин временно повышают уровень артериального давления и при этом повреждаются кровеносные сосуды. Эти вредные привычки наносят вред здоровью, поэтому лучше от них отказаться.
5 способ. Сократить количество рафинированных углеводов
Недавние исследования показывают, что даже рафинированные углеводы и добавленный сахар в пищевые продукты также могут способствовать высокому кровяному давлению. Сокращение потребления этих двух продуктов питания может помочь управлять уровнем артериального давления естественным путем. Такие продукты, как хлеб и белый сахар, быстро превращаются в сахар в крови и могут вызвать проблемы. Людям с высоким уровнем артериального давления рекомендуется перейти на низкоуглеводную диету, чтобы сбросить килограммы.
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