В индийском Нью-Дели у переболевших новой коронавиусной инфекцией медики выявили новую серьезную патологию, о которой не было известно ранее. Об этом сообщает издание The Economic Times.

Так, у пяти пациентов развилась гангрена мочевого пузыря. Как говорят врачи из местной больницы сэра Ганга Рамы, ранее такой постковидной патологии в стране не фиксировали.

«Мы успешно вылечили пять пациентов в период с июня по август. После выздоровления у них развилось тяжелое воспаление желчного пузыря без камней, что привело к гангрене органа. Всем потребовалась срочная хирургическая помощь», — прокомментировал доктор Анил Арора, председатель Института печени и гастроэнтерологии.

Камни в желчном пузыре — это распространенная проблема в Индии, от нее страдают около 8% всего населения в стране. В 90% случаев камни становятся причиной острого воспаления, врачи ставят диагноз: холецистит. Только 10% пациентов страдают «бескаменным холециститом» — медики фиксируют сильное воспаление желчного пузыря, но камней не обнаруживают.