В индийском Нью-Дели у переболевших новой коронавиусной инфекцией медики выявили новую серьезную патологию, о которой не было известно ранее. Об этом
Так, у пяти пациентов развилась гангрена мочевого пузыря. Как говорят врачи из местной больницы сэра Ганга Рамы, ранее такой постковидной патологии в стране не фиксировали.
«Мы успешно вылечили пять пациентов в период с июня по август. После выздоровления у них развилось тяжелое воспаление желчного пузыря без камней, что привело к гангрене органа. Всем потребовалась срочная хирургическая помощь», — прокомментировал доктор Анил Арора, председатель Института печени и гастроэнтерологии.
Камни в желчном пузыре — это распространенная проблема в Индии, от нее страдают около 8% всего населения в стране. В 90% случаев камни становятся причиной острого воспаления, врачи ставят диагноз: холецистит. Только 10% пациентов страдают «бескаменным холециститом» — медики фиксируют сильное воспаление желчного пузыря, но камней не обнаруживают.
Среди пациентов с гангреной мочевого пузыря после ковида четверо мужчин и одна женщина. Возраст — от 37 до 75 лет. Все жаловались на повышение температуры тела, боли в правом подреберье живота и рвоту. Двое из пострадавших болели диабетом, а один страдал сердечно-сосудистым заболеванием. Три пациента получали стероиды для лечения симптомов ковида.
Диагноз «бескаменный холецистит» пациентам поставили через два месяца после выздоровления от COVID-19. По словам доктора Арора, всем пяти пациентам успешно выполнено «лапароскопическое удаление некротических перфорированных желчных пузырей».
Такое последствие ковида очень серьезно, ведь обычно им страдают пациенты с ВИЧ, диабетом, сепсисом и другими заболеваниями в анамнезе.
«Клетки желчного пузыря могут быть мишенью для SARS-CoV-2, что приводит к серьезному воспалению органа», — заключил доктор.
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