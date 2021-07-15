Родственники глухонемого мужчины из Индии обвиняют врачей в том, что они принудительно его стерилизовали, хотя пострадавший пошел в больницу, чтобы привиться от коронавируса.
Как сообщают местные СМИ, в том числе и авторитетная газета
«Мы с женой без образования, ничего не знаем о процедуре вакцинации от COVID-19. В воскресенье к нам домой пришла работница волонтерского центра, Нилам, и попросила разрешение отвезти моего брата-инвалида на вакцинацию. Она утверждала, что если он привьется, то получит 3000 рупий (около 3000 рублей)», — сообщил брат пострадавшего Ашок Кумар.
В больнице, по словам родных инвалида, его ждала вовсе не вакцинация, а другая процедура — стерилизация. После нее пострадавшего даже не доставили домой, а оставили одного на половине пути, говорят родственники.
«Мой брат ослаб и потерял сознание, нам пришлось везти его в больницу», — добавил Ашок.
Скорее всего родственники говорят о вазэктомии — операции, после которой мужчина становится бесплодным. Зачем инвалида стерилизовали, непонятно, «ведь он даже не был женат».
Семья написала заявление в полицию. Родственники уверены, что работница волонтерского центра специально отправила глухонемого мужчину на вазэктомию. В Индии ведется политика ограничения рождаемости, в связи с чем мужчины при соответствии определенным критериям проходят эту процедуру. За выполненный план волонтер получает денежное вознаграждение.
Директор по маркетингу волонтерского центра уверяет, что все было совсем не так. «Невестка специально ввела в заблуждение волонтера и попросила отвести мужчину на процедуру, заявив, что у него трое детей».
Полиция начала расследование. Пока что правоохранительные органы предполагают, что в инциденте виновата врачебная халатность.
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