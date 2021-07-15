Родственники глухонемого мужчины из Индии обвиняют врачей в том, что они принудительно его стерилизовали, хотя пострадавший пошел в больницу, чтобы привиться от коронавируса.

Как сообщают местные СМИ, в том числе и авторитетная газета The Times of India , о незаконной стерилизации индуса стало известно в июле. Пострадавшего зовут Дхрув Кумар, он родился в селе Вашунпурам. 11 июля в дом к родственникам, с которыми живет 40-летний инвалид, пришла волонтер. Она попросила у родных мужчины разрешение на проведение вакцинации, а затем забрала его в больницу.