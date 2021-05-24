Тысячи пациентов в Индии, которые на фоне коронавируса заразились мукормикозом (опасной грибковой инфекцией, которую также называют "черной плесенью") лишаются зрения. Медики вынуждены удалять инфицированным глаза. Грибок поражает глазные яблоки, они опухают, но инфекция может проникнуть в мозг, что приведет к летальному исходу. Поэтому врачи вынуждены проводить экстренные операции. Как пишет издание Daily Star , такой процедуре уже подверглись 60% зараженным мукормикозом.

«Если мы не удалим все содержимое (глазницы - Прим. Ред.) вместе со всеми тканями, нервами и веком, инфекция может проникнуть в мозг. На этом этапе мы уже не сможем спасти жизни пациентов», - пояснил врач Акшай Наир.

Так, один из жителей Индии выписался из больницы после выздоровления. В клинике мужчина лечился от ковида. Через некоторые время после выписки он начал жаловаться на головную боль, у него сильно опух один глаз. Пациент долго ходил по врачам, в итоге один из них диагностировал мукормикоз. Чтобы спасти мужчину, медикам пришлось удалить правый глаз и носовые пазухи.