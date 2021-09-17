«Сколько разных видов жировой ткани имеется у человека? Правильный ответ — у кого как. Ну то есть белая жировая ткань есть у всех, а вот коричневая — не у всех. Ученые вообще раньше думали, что она имеется только у младенцев, но потом нашли и у взрослых. Этот самый коричневый (или бурый) жир весьма полезен, он энергию не накапливает, а тратит преимущественно на обогрев», — рассуждает биолог.

С возрастом запасы бурого жира становятся все меньше. Он может и вовсе пропасть. Однако, если постараться, вместо утерянного бурого жира можно нарастить не менее полезный бежевый жир. Он не особо поможет вам похудеть, на зато убережет от развития диабета и поможет справиться с нейровоспалением, говорит Анча Баранова.

Ученые из США провели исследование , в ходе которого выяснили, что бежевый жир защищает грызунов от мышиного эквивалента болезни Альцгеймера. Эксперимент показал, что пересадка такого жира возвращала постаревшим (или просто ожиревшим) мышкам ясный ум и твердую память.

У человека тоже можно «вырастить» полезный бежевый жир. Правда, только на бедрах. Потому у женщин этот трюк получается лучше чем у мужчин.