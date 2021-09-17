Что такое полезный бежевый жир и зачем его надо выращивать
Фото
pexels.com

Когда мы слышим про жир, то сразу же возникают негативные ассоциации: у человека лишний вес, он много ест, плохо выглядит, от жира обязательно надо избавляться. Последнее утверждение, кстати, можно оспорить. В нашем организме существует и полезный жир. От него не только не стоит избавляться, а, наоборот, следует им запастись.

Чтобы разобраться, какой жир полезный, а какой — нет, нужно понять, какие виды жировой ткани вообще существуют.

Анча Баранова

Биология, медицина

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)

www.instagram.com/professor.ancha/

«Сколько разных видов жировой ткани имеется у человека? Правильный ответ — у кого как. Ну то есть белая жировая ткань есть у всех, а вот коричневая — не у всех. Ученые вообще раньше думали, что она имеется только у младенцев, но потом нашли и у взрослых. Этот самый коричневый (или бурый) жир  весьма полезен, он энергию не накапливает, а тратит преимущественно на обогрев», — рассуждает биолог.

С возрастом запасы бурого жира становятся все меньше. Он может и вовсе пропасть. Однако, если постараться, вместо утерянного бурого жира можно нарастить не менее полезный бежевый жир. Он не особо поможет вам похудеть, на зато убережет от развития диабета и поможет справиться с нейровоспалением, говорит Анча Баранова.

Ученые из США провели исследование, в ходе которого выяснили, что бежевый жир защищает грызунов от мышиного эквивалента болезни Альцгеймера. Эксперимент показал, что пересадка такого жира возвращала постаревшим (или просто ожиревшим) мышкам ясный ум и твердую память.

У человека тоже можно «вырастить» полезный бежевый жир. Правда, только на бедрах. Потому у женщин этот трюк получается лучше чем у мужчин.

Читайте также

Что поможет вырастить полезный жир:

Каждая булочка или шоколадка может откладываться на животе из-за избытка белого жира и недостатка бурого, считает эндокринолог Зухра Павлова. Бурый в большей степени пронизан митохондриями и его никогда не бывает слишком много. Почему он так важен для нашего организма и как как сделать, чтобы такой жировой ткани вырабатывалось больше, можно прочитать здесь.

Софья Хромова