Когда мы слышим про жир, то сразу же возникают негативные ассоциации: у человека лишний вес, он много ест, плохо выглядит, от жира обязательно надо избавляться. Последнее утверждение, кстати, можно оспорить. В нашем организме существует и полезный жир. От него не только не стоит избавляться, а, наоборот, следует им запастись.
Чтобы разобраться, какой жир полезный, а какой — нет, нужно понять, какие виды жировой ткани вообще существуют.
Анча Баранова
Биология, медицина
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США)www.instagram.com/professor.ancha/
«Сколько разных видов жировой ткани имеется у человека? Правильный ответ — у кого как. Ну то есть белая жировая ткань есть у всех, а вот коричневая — не у всех. Ученые вообще раньше думали, что она имеется только у младенцев, но потом нашли и у взрослых. Этот самый коричневый (или бурый) жир весьма полезен, он энергию не накапливает, а тратит преимущественно на обогрев», —
С возрастом запасы бурого жира становятся все меньше. Он может и вовсе пропасть. Однако, если постараться, вместо утерянного бурого жира можно нарастить не менее полезный бежевый жир. Он не особо поможет вам похудеть, на зато убережет от развития диабета и поможет справиться с нейровоспалением, говорит Анча Баранова.
Ученые из США
У человека тоже можно «вырастить» полезный бежевый жир. Правда, только на бедрах. Потому у женщин этот трюк получается лучше чем у мужчин.
Что поможет вырастить полезный жир:
холодный душ;
прохладный климат;
криопроцедуры;
регулярное употребление кофеина (еще один плюс в копилочку пользы кофе);
ашвагандха или индийский женьшень;
Каждая булочка или шоколадка может откладываться на животе из-за избытка белого жира и недостатка бурого, считает эндокринолог Зухра Павлова. Бурый в большей степени пронизан митохондриями и его никогда не бывает слишком много. Почему он так важен для нашего организма и как как сделать, чтобы такой жировой ткани вырабатывалось больше, можно прочитать здесь.
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