Один из самых опасных и самый распространенный в стране гельминтоз, передающийся через зараженную рыбу, — описторхоз — в Петербурге только на втором месте по «популярности». Эту болезнь у человека вызывают черви из рода Оpisthorchis, обитающие в речной рыбе. В прошлом году в городе был зарегистрирован 21 случай описторхоза, из них 1 — у ребенка, с января по август 2021-го — 15 случаев.

В России неблагополучными по описторхозу называют практически все территории, примыкающие к бассейнам рек Оби, Иртыша, Томи и их притокам. Заразиться можно при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст.

Чтобы не заболеть описторхозом специалисты советуют любителям речной рыбы варить ее в течение 15 минут с момента закипания или жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут. При засолке рекомендуется мелкую рыбу выдерживать в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) — в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы. Кроме того, личинки описторхов погибают и при низкой температуре, хотя дома такой не добьешься, — рыбу надо морозить в течение 7 часов при минус 40 градусов в толще продукта.