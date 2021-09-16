Судя по статистике городского Роспотребнадзора, в Петербурге из паразитарных инфекций, передающихся с зараженной рыбой, на первом месте по распространенности — дифиллоботриоз. За прошлый год им заболели 47 горожан, включая двух детей, а за 8 месяцев 2021-го — уже 44.
Чаще всего возбудителем дифиллоботриоза становятся ленточные черви из рода Diphyllobothrium, в частности широкий лентец (Diphyllobothrium latum). Болезнь, как правило, протекает с поражением органов ЖКТ — тошнотой, рвотой, болями в животе, также часто развивается B12-дефицитная анемия. Как сообщают санитарные врачи, заразиться дифиллоботриозом можно при употреблении как пресноводных рыб (щука, окунь, налим, ерш, судак), так и морских, которые нерестятся в реках (например, тихоокеанский лосось, горбуша, кета).
Один из самых опасных и самый распространенный в стране гельминтоз, передающийся через зараженную рыбу, — описторхоз — в Петербурге только на втором месте по «популярности». Эту болезнь у человека вызывают черви из рода Оpisthorchis, обитающие в речной рыбе. В прошлом году в городе был зарегистрирован 21 случай описторхоза, из них 1 — у ребенка, с января по август 2021-го — 15 случаев.
В России неблагополучными по описторхозу называют практически все территории, примыкающие к бассейнам рек Оби, Иртыша, Томи и их притокам. Заразиться можно при употреблении в пищу рыбы семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, красноперка, уклея, гольян, жерех, подуст.
Чтобы не заболеть описторхозом специалисты советуют любителям речной рыбы варить ее в течение 15 минут с момента закипания или жарить в распластанном виде и обязательно в масле до 20 минут. При засолке рекомендуется мелкую рыбу выдерживать в течение 14 дней, крупную (свыше 25 см) — в течение 40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 кг рыбы. Кроме того, личинки описторхов погибают и при низкой температуре, хотя дома такой не добьешься, — рыбу надо морозить в течение 7 часов при минус 40 градусов в толще продукта.
«Высокие показатели заболеваемости населения описторхозом и дифиллоботриозом усугубляются социальными факторами, в том числе увеличением в рационе питания населения прибрежных городов и поселков количества рыбы и рыбопродуктов домашнего приготовления, увеличением числа рыбаков-любителей и браконьеров, неконтролируемым вывозом рыбы и рыбных продуктов из очагов описторхоза и дифиллоботриоза, реализацией рыбы на несанкционированных рынках», —
Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказывал, что описторхоз может даже вызывать рак. Глисты из рыбы поражают печень и нарушают выделение желчи и ферментов из поджелудочной железы. Они могут привести к воспалению протоков поджелудочной железы у заболевшего, а если глистов много, то вызвать их закупорку. По словам доктора, обнаружить коварных описторхов можно с помощью анализа крови.
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