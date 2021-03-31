Непрошеные гости могут вас расстроить. Как с продуктами не съесть живого паразита и какие симптомы должны насторожить

В России растет заболеваемость гельминтозами, проще говоря, болезнями, вызванными глистами. Люди чаще всего болеют эхинококкозом, описторхозом, энтеробиозом и аскаридозом. Гельминты - черви-паразиты, попадают в организм человека разными способами. Эксперты рассказывают, как защититься от непрошеных гостей и какие симптомы укажут на то, что вы заразились.

Подселить в свой организм непрошеного гостя - паразита-гельминта - проще всего при употреблении неправильно хранившихся или плохо обработанных продуктов, предупреждают эксперты Роспотребнадзора. К заражению могут привести непромытые овощи, фрукты или зелень, недостаточно прожаренное или сваренное мясо, рыба, птица, неправильно обработанные продукты питания. Важны и правила хранения готовой еды. Сладкая выпечка, вареные картошка, свекла, морковь, не укрытые пленкой, обязательно привлекут внимание насекомых, которые разносят яйца гельминтов.

Сейчас в ряде регионов России фиксируется рост числа заболеваний, которые вызывают гельминты - черви-паразиты, обитающие в организме человека, других животных или растений. Они могут поселиться в самых разных органах - печени, легких, кишечнике, кровеносных сосудах и вызвать серьезные поражения. Чаще всего россияне болеют эхинококкозом, описторхозом, энтеробиозом и аскаридозом. В Роспотребнадзоре разъяснили. чем отличаются эти заболевания, какие паразиты их вызывают и как не допустить заражения гельминтами.

Читайте также: Ученые учатся у глистов бороться с рассеянным склерозом и красной волчанкой

Описторхоз

Его возбудитель - «кошачья или сибирская» двуустка. Она поражает желчные пути, желчный пузырь и поджелудочную железу. В России чаще заражаются описторхозом в районах, близких к рекам Обь, Иртыш, Волга и Дон, там, где водится много рыбы семейства карповых (язь, лещ, плотва, елец, пескарь, тарань и другие). Заражение происходит при употреблении сырой, недостаточно просоленной и провяленной рыбы. В организм может попасть от единиц до нескольких десятков и даже сотен паразитов. У человека повышается температура, появляется зуд, болят мышцы и суставы. Могут быть боли в правом подреберье, чувство тяжести в желудке, тошнота, рвота, желтуха, приступы удушья, кашель. В отдельных случаях появляются симптомы поражения сердечно-сосудистой системы, легких, опорно-двигательного аппарата

Эхинококкоз

Возбудитель - эхинококк. Паразит живет на животных семействах псовых, может передаться человеку через шерсть, при употреблении фруктов и овощей с огорода, на которых могли оказаться яйца. Паразит локализуется в печени и легких, и других органах человека с образованием кист. Кисты могут достигать огромных размеров до 50 см и более.

На территории России эхинококкоз часто регистрируется в Якутии, Бурятии, ЯНАО, Новосибирской, Томской и Омской областях, в Закавказье.

Об эхинококкозе может говорить боль в правом подреберье, пожелтение кожи, в некоторых случаях - сухой кашель и боли при дыхании. Может развиться асцит - накопление жидкости в брюшной полости.

Аскаридоз

Возбудитель - аскарида, она поселяется в тонком отделе кишечника. Размер зрелых червей может достигать 40 см. Основной и единственно возможный способ заражения – через грязные руки, немытые овощи и фрукты, воду. Переносят яйца червей и насекомые. Если в организм попала только одна аскарида, симптомов заболевания может не быть. Если несколько - появляются признаки интоксикации: головокружение, головная боль, нарушение сна, чувство тяжести в животе, запоры и даже симптомы непроходимости кишечника. У детей возникают эпилептиформные припадки, снижение умственной и физической активности. При локализации аскариды в бронхах может наступит асфиксия. В острую фазу аскаридоза возможно развитие тяжелой аллергической пневмонии.

Энтеробиоз

Возбудитель - острицы, которые локализуются в кишечнике, и могут быть до 1 см величиной. Заражение возможно через немытые овощи и фрукты, бытовые предметы, грязные руки. Если остриц много, человек жалуется на зуд в области ануса, боли в животе, тошноту, расстройство стула. У детей возникают различные невротические расстройства, снижается память и внимание. Самки остриц могут проникнуть в половые органы с последующим возникновение воспалительного процесса в них.

Круглые черви (нематоды)

Один из самых многочисленных типов червей. Заболевания, вызываемые круглыми червями, называются нематодозами. Тело нематод имеет веретеновидную или нитевидную форму, на концах сужается, в поперечном сечении округлое, размеры круглы червей могут быть различные, но чаще не превышает 0,5 метра.

Трихинеллез

Возбудитель - трихинелла, которая локализуется в мышечной ткани языка, сердечной мышцы, диафрагмы, мышцы ног и рук, туловища. Трихинелла – одна из самых маленьких нематод. Размеры паразитов едва достигают 4 мм. Человек заражается, употребляя зараженных животных - кабанов, свиней, медведей, тюленей. Для заражения достаточно употребить 30-50 г трихинеллезного мяса. Чаще всего человек заражается при употреблении мяса, сала с прожилками мяса, окорока, бекона, грудинки, а также колбас, изготовленных из туш зараженных животных при нарушении технологии термической обработки.

Клинически трихинеллез проявляется общими симптомами недомогания, головной болью, повышением температуры тела до 38-39 °С.

Несколько позже появляется выраженный отек век или всего лица («одутловатка»), иногда возникают отеки конечностей. К этим симптомам добавляются боли в мышцах – икроножных, жевательных, поясничных. Постепенно боли в мышцах усиливаются, распространяются на новые группы мышц. Движения больного становятся все более ограниченными, иногда до полного обездвиживания.

Альвеококкоз

Возбудитель - альвеококк. У человека личинка альвеококка, образует многокамерные кисты в печени с возможными последующими «метастазами» в различные другие органы. Альвеококкоз называют «паразитарным раком».

Очаги заболевания на территории России встречаются на Дальнем Востоке, в Челябинской, Пермской, Самарской и Ростовской областях. Заболевание характеризуется длительным и тяжелым течением и высоким процентом смертности.

Для человека заражение эхинококком возможно при заглатывании яиц с шерстью животных (собаки, овцы), а также при употреблении в пищу немытых дикорастущих трав и лесных ягод, а также продуктов, которые моют в открытом водоеме.

На ранней стадии заболевания беспокоит слабость, недомогание, головная боль, кожный зуд. В дальнейшем могут появиться жалобы на чувство тяжести в правом подреберье; рвота, понос, вздутие живота, особенно после употребления жирной пищи.

Состояние зараженного ухудшается при попадании возбудителя этого заболевания в другие органы. Наиболее опасно его распространение в головной мозг, почки, легкие. На фоне угнетения иммунной системы часто происходит нагноение пузырей, возникают абсцессы с прорывами во внутренних органах, что еще в большей степени отягощает состояние и могут стать причиной летального исхода.

О других заболеваниях, передаваемых гельминтами, читайте на сайте Роспотребнадзора.

Как не допустить заражения гельминтами. Правила: