Цитрамон, парацетамол и ацетилсалициловая кислота — так выглядит топ-3 самых продаваемых лекарств в России. Спрос на них исчисляется миллионами упаковок. Большинство оказывают обезболивающее и противовоспалительное действие. В лидерах также по мере убывания:

бактерицидный пластырь (44 миллиона упаковок),

омепразол (36,7 миллиона упаковок),

цефтриаксон (29,3 миллиона упаковок),

хлоргексидин (16,5 миллиона),

активированный уголь (10,8 миллиона),

нафтизин (10,1 миллиона),

корвалол (9,3 миллиона).

Выходит, что основной спрос в нашей стране — на средства от изжоги, легкое успокоительное, капли от заложенности носа и универсальный абсорбент.

ТОП-10 составила аналитическая компания Marketing Logic. Все данные они нанесли на интерактивную карту, чтобы понять не только «вкусы» россиян, но и их предпочтения по регионам.