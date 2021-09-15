Цитрамон, парацетамол и ацетилсалициловая кислота — так выглядит топ-3 самых продаваемых лекарств в России. Спрос на них исчисляется миллионами упаковок. Большинство оказывают обезболивающее и противовоспалительное действие. В лидерах также по мере убывания:
бактерицидный пластырь (44 миллиона упаковок),
омепразол (36,7 миллиона упаковок),
цефтриаксон (29,3 миллиона упаковок),
хлоргексидин (16,5 миллиона),
активированный уголь (10,8 миллиона),
нафтизин (10,1 миллиона),
корвалол (9,3 миллиона).
Выходит, что основной спрос в нашей стране — на средства от изжоги, легкое успокоительное, капли от заложенности носа и универсальный абсорбент.
ТОП-10 составила аналитическая компания Marketing Logic. Все данные они нанесли на интерактивную карту, чтобы понять не только «вкусы» россиян, но и их предпочтения по регионам.
- На карте отображены препараты и аптечные товары, часть из них занимают лидирующие позиции практически по всей стране, часть — только в отдельных субъектах, — пояснили аналитики.
Из интересного — наиболее популярным препаратом в большинстве субъектов России стала ацетилсалициловая кислота. Вероятно, это связано не только с ретроградным отношением жителей нашей страны к препаратам против температуры. 2020 год во всем мире прошел под знаком пандемии новой коронавирусной инфекции. Среди симптомов ковида высокая температура и высокая вероятность появления тромбов. Ацетилсалициловая кислота, по инструкции, может сработать и в том, и в другом случае.
- Где-то в уровне продаж отражается более высокий уровень жизни и доступность лекарств, где-то свои региональные или культурные особенности и привычки, — считает управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин.
Предпочтения по регионам
Перекись водорода покупают чаще в Тюменской области, республике Дагестан и в Крыму;
корвалол «уважают» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге;
эналаприл — одно из средств от давления — покупают чаще в Новосибирской и Саратовской областях и Красноярском крае;
омепразол пользуется популярностью в Иркутской и Свердловской областях, Краснодарском и Красноярском краях;
активированный уголь чаще используют в Калининграде и Ростовской области;
цефтриаксон — антибиотик широкого спектра действия — в Тамбовской области, Чувашии и Мордовии;
бактерицидный пластырь — наиболее популярен в Краснодарском крае;
арбидолу доверяет Якутия.
хлоргексидин есть почти в каждой сумочке у москвича, также как и нурофен, нафтизин, парацетамол и цитрамон.
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