Самые популярные лекарства
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marketing-logic

Цитрамон, парацетамол и ацетилсалициловая кислота — так выглядит топ-3 самых продаваемых лекарств в России. Спрос на них исчисляется миллионами упаковок. Большинство оказывают обезболивающее и противовоспалительное действие. В лидерах также по мере убывания:

  • бактерицидный пластырь (44 миллиона упаковок),

  • омепразол (36,7 миллиона упаковок),

  • цефтриаксон (29,3 миллиона упаковок),

  • хлоргексидин (16,5 миллиона),

  • активированный уголь (10,8 миллиона),

  • нафтизин (10,1 миллиона),

  • корвалол (9,3 миллиона).

Выходит, что основной спрос в нашей стране — на средства от изжоги, легкое успокоительное, капли от заложенности носа и универсальный абсорбент.

ТОП-10 составила аналитическая компания Marketing Logic. Все данные они нанесли на интерактивную карту, чтобы понять не только «вкусы» россиян, но и их предпочтения по регионам.

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- На карте отображены препараты и аптечные товары, часть из них занимают лидирующие позиции практически по всей стране, часть — только в отдельных субъектах, — пояснили аналитики.

Из интересного — наиболее популярным препаратом в большинстве субъектов России стала ацетилсалициловая кислота. Вероятно, это связано не только с ретроградным отношением жителей нашей страны к препаратам против температуры. 2020 год во всем мире прошел под знаком пандемии новой коронавирусной инфекции. Среди симптомов ковида высокая температура и высокая вероятность появления тромбов. Ацетилсалициловая кислота, по инструкции, может сработать и в том, и в другом случае.

- Где-то в уровне продаж отражается более высокий уровень жизни и доступность лекарств, где-то свои региональные или культурные особенности и привычки, — считает управляющий партнер Marketing Logic Дмитрий Галкин.

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Предпочтения по регионам

  • Перекись водорода покупают чаще в Тюменской области, республике Дагестан и в Крыму;

  • корвалол «уважают» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге;

  • эналаприл — одно из средств от давления — покупают чаще в Новосибирской и Саратовской областях и Красноярском крае;

  • омепразол пользуется популярностью в Иркутской и Свердловской областях, Краснодарском и Красноярском краях;

  • активированный уголь чаще используют в Калининграде и Ростовской области;

  • цефтриаксон — антибиотик широкого спектра действия — в Тамбовской области, Чувашии и Мордовии;

  • бактерицидный пластырь — наиболее популярен в Краснодарском крае;

  • арбидолу доверяет Якутия.

  • хлоргексидин есть почти в каждой сумочке у москвича, также как и нурофен, нафтизин, парацетамол и цитрамон.

Алена Безменова