Физические нагрузки — известный способ профилактики и борьбы с гипертонией. Включить регулярные тренировки в свой распорядок дня врачи рекомендуют всем, кто страдает повышенным давлением. Текущие рекомендации для таких пациентов включают, как правило, аэробные и динамические упражнения. Однако специалисты клиники Мауо выяснили, что и относительно низкоинтенсивные краткосрочные упражнения могут приносить пользу гипертоникам. Об этом
Результаты исследования показали, что изометрические упражнения с отягощениями могут приводить к такому же эффекту снижения артериального давления, как и аэробные, а, может быть, даже к большему. Как поясняют в клинике Мауо, речь идет об упражнениях на сокращение определенной или группы мышц, которые выполняются в одном положении без движения. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Springer Link, изометрические тренировки с отягощениями могут снизить как систолическое, так и диастолическое давление.
Изометрические упражнения — разновидность статической нагрузки, рассчитанной не на общую выносливость, а на силу опорно-двигательного аппарата (мускулов, сухожилий, суставов). Они выполняются без сокращения мышц, без движения. Их суть заключается в том, что в короткий промежуток времени затрачивается максимальное усилие на противодействие сопротивлению того или иного объекта. К примеру, одно из самых известных изометрических упражнений на пресс — «планка».
Сообщается, что австралийские исследователи из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее недавно также подтвердили безопасность тренировок с изометрическими отягощениями. Они включили в свой анализ 24 рандомизированных контрольных испытания, в которых приняли участие 1 143 участника со средним возрастом 56 лет. Из общей группы более половины испытуемых (56%) составляли женщины. Мета-анализ предполагает, что изометрическое противодействие сопротивлению может безопасно снизить кровяное давление. По словам старшего автора исследования, доктора Мэтью Джонса, для достижения эффекта достаточно 12-минутной тренировки в день с регулярностью 2-3 раза в неделю.
«Мы обнаружили, что такие тренировки были безопасны и вызывали значимые изменения в артериальном давлении — почти такие же, как вы ожидаете увидеть с гипотензивными препаратами», — говорят исследователи.
Однако специалисты предупреждают, что, кроме физической активности, для контроля за давлением важно не забывать о правильном питании — диете с низким содержанием жиров, с большим количеством фруктов и овощей (в общей сложности около 5 порций в день).
Мария Бояринова
Кардиология
кардиолог научной лаборатории эпидемиологии неинфекционных заболеваний НМИЦ им. Алмазова
Несколько крупных исследований подтвердили, что для профилактики и лечения гипертонической болезни хорошо подходят регулярные аэробные нагрузки. Людям с гипертонией обычно рекомендуют не меньше получаса в день проводить в движении — это может быть быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание. Длительность и интенсивность такой активности надо постепенно наращивать — до 300 минут (5 часов) в неделю нагрузок средней интенсивности или до 150 минут (2,5 часа) высокой.
Плюс к этому 2-3 раза в неделю важно добавлять силовые упражнения — главное, не перебарщивать с нагрузкой. Можно взять небольшие гантели на 1-2 кг, но можно обойтись и без них.
Спорт — только один из способов контролировать высокое давление без лекарств. Все остальные можно найти по ССЫЛКЕ.
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