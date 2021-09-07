Физические нагрузки — известный способ профилактики и борьбы с гипертонией. Включить регулярные тренировки в свой распорядок дня врачи рекомендуют всем, кто страдает повышенным давлением. Текущие рекомендации для таких пациентов включают, как правило, аэробные и динамические упражнения. Однако специалисты клиники Мауо выяснили, что и относительно низкоинтенсивные краткосрочные упражнения могут приносить пользу гипертоникам. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на новое исследование.

Результаты исследования показали, что изометрические упражнения с отягощениями могут приводить к такому же эффекту снижения артериального давления, как и аэробные, а, может быть, даже к большему. Как поясняют в клинике Мауо, речь идет об упражнениях на сокращение определенной или группы мышц, которые выполняются в одном положении без движения. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Springer Link, изометрические тренировки с отягощениями могут снизить как систолическое, так и диастолическое давление.