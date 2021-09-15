Папиллома или бородавка — неприятный дефект, особенно, если он вдруг появляется на видном месте: на лице, шее, ладонях. Обычно от них страдают женщины: тональным кремом не замажешь, кажется, что образование видят все. Дерматовенеролог Екатерина Бороздина уверяет: если у вас нет особых медицинских показаний, то бородавку все-таки лучше удалить — даже если она вам совсем не мешает.
Екатерина Бороздина
Медицина
Врач-дерматовенеролог
Почему появляются бородавки и папилломы
«Главный виновник этой патологии — ВПЧ или вирус папилломы человека. Он есть в организме почти у каждого человека. Заражение обычно происходит контактным путем: во время прямого соприкосновения инфицированной и здоровой кожи (например, при рукопожатии) или же через поручни, игрушки и другие предметы», — поясняет эксперт.
Поэтому заразиться вирусом папилломы человека можно в самых различных местах — в общественном транспорте, в школе, на работе, дома, а также там, где влажная среда (в бассейнах, саунах, спортзалах). Заражению способствуют небольшие травмы эпидермиса и воспаление кожного покрова, через которые и проникают вирусы.
Но далеко не у всех возникают внешние проявления в виде наростов. Это связано с тем, что при хорошем иммунитете вирус благополучно подавляется иммунными клетками — долгие месяцы и даже годы он может находиться в спящем состоянии. Когда иммунитет снижается, то вирус может проснуться — вот тогда-то он и начинает проявляться в виде папиллом и бородавок.
Обязательно ли их нужно удалять
Папилломы и бородавки необходимо удалять, так как при отсутствии своевременного адекватного лечения они быстро распространяются по телу на здоровые ткани. В первую очередь подлежат удалению новообразования, если:
они находятся в неудобном месте и постоянно трутся об одежду. Такой физический контакт папилломы и, например, джинсов, может спровоцировать перерождение папилломы в злокачественную опухоль;
папиллома или бородавка причиняет боль при нажатии или любом ином физическом воздействии;
если папилломы, бородавки находятся на открытых участках кожи (например, на лице);
по рекомендации врача.
Когда лучше оставить бородавку
Как и любая другая медицинская процедура, удаление бородавок и папиллом имеет ряд противопоказаний, говорит Екатерина Бороздина. Среди них:
высокая температура тела;
сахарный диабет декомпенсированный;
беременность;
иммунодефицит;
бактериальное, вирусное или грибковое поражение кожи;
хроническое заболевание в стадии обострения.
Противопоказаний нет, но удалять не хочу
В большинстве случает бородавки и папилломы не представляют угрозы для жизни и здоровью. Это лишь эстетический дефект, который может причинять психологический дискомфорт.
И все же есть одно очень важное «но», говорит эксперт.
«Если папиллома вызвана вирусом с высоким уровнем онкогенности, то при неблагоприятных обстоятельствах она способна привести к онкологическому диагнозу».
Факторы, которые способны спровоцировать злокачественные образования:
солнечные ожоги и воздействие ультрафиолета;
инфицирование папилломы в результате ее травмирования;
хроническое воспаление в организме и стойкое снижение иммунитета.
Также новообразования на коже нередко разрастаются, их количество растет, они могут даже сливаться в группы, поражая большую площадь. Кроме того, бородавки и папилломы нередко сильно натирает одежда, причем иногда буквально в кровь. Это уже не просто неприятно — это опасно, ведь в ранку может попасть инфекция, а хроническое воспаление может переродиться в злокачественное образование.
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