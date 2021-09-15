Почему появляются бородавки и папилломы

«Главный виновник этой патологии — ВПЧ или вирус папилломы человека. Он есть в организме почти у каждого человека. Заражение обычно происходит контактным путем: во время прямого соприкосновения инфицированной и здоровой кожи (например, при рукопожатии) или же через поручни, игрушки и другие предметы», — поясняет эксперт.

Поэтому заразиться вирусом папилломы человека можно в самых различных местах — в общественном транспорте, в школе, на работе, дома, а также там, где влажная среда (в бассейнах, саунах, спортзалах). Заражению способствуют небольшие травмы эпидермиса и воспаление кожного покрова, через которые и проникают вирусы.

Но далеко не у всех возникают внешние проявления в виде наростов. Это связано с тем, что при хорошем иммунитете вирус благополучно подавляется иммунными клетками — долгие месяцы и даже годы он может находиться в спящем состоянии. Когда иммунитет снижается, то вирус может проснуться — вот тогда-то он и начинает проявляться в виде папиллом и бородавок.