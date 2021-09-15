Уже через четыре месяца после первой прививки от коронавируса количество антител резко снижается. Такие данные приводят исследователи из Индии, которые проанализировали показатели антител у 614 полностью вакцинированных медицинских работников.

- Уменьшение количества антител не обязательно означает, что вакцинированные теряют способность противостоять болезни, поскольку клетки памяти могут по-прежнему действовать, обеспечивая существенную защиту, — сказал директор института, проводившего исследование, пишет Reuters .

Индийское исследование является одним из первых в стране, проведенных с использованием двух основных вакцин — Covishield и Covaxin.