Уже через четыре месяца после первой прививки от коронавируса количество антител резко снижается. Такие данные приводят исследователи из Индии, которые
- Уменьшение количества антител не обязательно означает, что вакцинированные теряют способность противостоять болезни, поскольку клетки памяти могут по-прежнему действовать, обеспечивая существенную защиту, — сказал директор института, проводившего исследование, пишет
Индийское исследование является одним из первых в стране, проведенных с использованием двух основных вакцин — Covishield и Covaxin.
Covishield, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca, выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производит индийская компания Bharat.
- Теперь нам надо понять, требуются ли, и в какие именно сроки, введение бустерных доз и ревакцинация, — заявляют представители медицинского исследовательского центра и призывают проводить как можно больше аналогичных исследований.
Британские исследователи в прошлом месяце
Ранее ученые США заявили, что ревакцинация от коронавируса может быть бесполезной или даже опасной — вызывать миокардит и синдром Гийена-Барре. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Lancet. Эксперты сомневаются в необходимости дополнительных доз вакцины от COVID-19 и предупреждают, что первичная вакцинация значительно важнее.
Российский иммунолог Николай Крючков ранее подтвердил «Доктору Питеру», что примерно у 30-40% привитых антитела в нужном титре не определяются уже спустя 6 месяцев.
По словам эксперта, сроки длительности защиты при введении одной или двух доз препарата пока непонятны. Пока оптимальным называют период защитного действия — 6 месяцев, но он все равно условно оптимальный.
- Это срок с некоторым запасом, чтобы не оставить людей на несколько месяцев без защиты, — считает Крючков.
Как
Случаи COVID-19 и смертность в Индии резко снизились после пика в начале мая, когда было зарегистрировано более 400 тысяч случаев заражения. В Индии зарегистрировано 33,29 миллиона случаев заболевания и 443 213 случаев смерти.
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