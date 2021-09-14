Варенье — традиционный десерт, который всегда приходится очень кстати. Особенно холодными зимними вечерами: его можно запивать горячим чаем или мазать на хлеб с маслом. Но чтобы любимое лакомство не навредило здоровью, его надо правильно готовить и правильно хранить, говорит врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Самое быстропортящееся варенье — «пятиминутка», так как оно мало подвергается термической обработке», — пояснила эксперт радио Sputnik . Такую заготовку надо съедать сразу, долго храниться она не может».