Варенье — традиционный десерт, который всегда приходится очень кстати. Особенно холодными зимними вечерами: его можно запивать горячим чаем или мазать на хлеб с маслом. Но чтобы любимое лакомство не навредило здоровью, его надо правильно готовить и правильно хранить, говорит врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
«Самое быстропортящееся варенье — «пятиминутка», так как оно мало подвергается термической обработке», — пояснила эксперт
Продлить срок жизни такому варенью попробуйте с помощью сахара — чем его больше, тем дольше десерт не испортится. Зависит срок годности и от влажности продукта — чем больше влаги, тем быстрее оно станет опасным для здоровья. Если вы любите «пятиминутку», то хорошо проваривайте варенье, закрывайте железной, а не пластмассовой крышкой. Хранить такую банку нужно в прохладном месте, например, в холодильнике или погребе.
Если мы говорим о «традиционном» варенье, которое варят больше 30 минут, то банки с такими заготовками могут храниться несколько лет. Но лучше все-таки съедать лакомство в течение года. И если вы заметили, что в десерте появилась плесень (даже маленькое пятнышко), то такую банку надо сразу выбрасывать.
«В нем уже есть афлатоксин (ядовитое вещество, вырабатываемое плесневыми грибами), который термическая обработка вряд ли разрушит. Плесень — лишь верхушка айсберга. Споры этого грибка есть в самом продукте, и, если они попадут в организм, наша иммунная система будет напряжена, пострадает печень. Все может закончиться отравлением», — говорит диетолог.
Важная деталь: если крышка на банке вздулась, то варенье уже может быть смертельно опасным. Когда хозяйка плохо промыла ягоды или фрукты перед варкой, опасные бактерии, живущие в земле и вырабатывающие ботулотоксин (яд, вызывающий тяжелое поражение нервной системы), попадают в банку. Потом банку герметично закрывают, образуется среда, в котором бактерии себя отлично чувствуют. Такое варенье может вызвать сильнейшее отравление, все может закончиться летальным исходом.
Комментарии0