Если уж и есть грибочки, так из кадки. Такой совет дали специалисты Роспотребнадзора во вторник, 7 сентября.

А вот грибы, которые хозяйки традиционно «закатывают» в баночки под крышку, могут представлять реальную угрозу для здоровья и даже для жизни.

- Употребление грибов из герметически закрытых в домашних условиях банок может вызвать тяжелое заболевание — ботулизм, в том числе со смертельным исходом, — предостерегли в Управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу.

Ботулизм — это инфекционное заболевание, когда поражается центральная нервная система человека. Известны вызванные им случаи паралича и даже смерти. Возбудители — микробы, которые способны жить без кислорода. Под герметичной крышкой для них как раз может создаться благоприятная среда.