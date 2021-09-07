Если уж и есть грибочки, так из кадки. Такой совет дали специалисты Роспотребнадзора во вторник, 7 сентября.
А вот грибы, которые хозяйки традиционно «закатывают» в баночки под крышку, могут представлять реальную угрозу для здоровья и даже для жизни.
- Употребление грибов из герметически закрытых в домашних условиях банок может вызвать тяжелое заболевание — ботулизм, в том числе со смертельным исходом, — предостерегли в Управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу.
Ботулизм — это инфекционное заболевание, когда поражается центральная нервная система человека. Известны вызванные им случаи паралича и даже смерти. Возбудители — микробы, которые способны жить без кислорода. Под герметичной крышкой для них как раз может создаться благоприятная среда.
Это касается, кстати, не только грибных консервов, но и овощных, рыбных и мясных. Вот почему специалисты не рекомендуют покупать консервы с рук — ведь никогда не узнаешь наверняка, что внутри, и как они были приготовлены.
Что же делать любителям соленых и маринованных грибочков? Выход один: варить грибы сразу после сбора, а потом заготавливать в кадках, бочках и кастрюлях. Но при этом не закрывать их герметично и всегда хранить в холодильнике.
А вот детям грибы вообще не рекомендуют есть. По крайней мере, дошкольникам. Это очень тяжелая пища для растущего организма. Отказаться от белых и подосиновиков рекомендуют также беременным и кормящим женщинам.
Признаки отравления грибами такие: тошнота и рвота, острая боль в животе, а также потливость, одышка, головокружение. Не стоит заниматься самолечением — звоните в «скорую».
Добавим: грибы — это белок растительного происхождения. И как всякий белок, он очень полезен и важен для организма. Один из самых эффективных способов переработки грибов — не засолка и маринование, а сушка.
Римма Дондуковская
кандидат медицинских наук, преподаватель диетологии в Колледже имени Бена Вейдера
- Больше всего протеина в сушеных грибах, так как вода уходит, и на 100 гр его остается более 20 гр. Например, в мясе в среднем содержится 17-18 гр. Но из любых грибов — сушеных, вареных, жареных — растительный белок усваивается достаточно плохо. Он заключен в клеточную мембрану, в состав которой входят целлюлоза и клетчатка — в организме человека не вырабатываются ферменты, необходимые для переваривания этих веществ. У коровы они есть, а у человека — нет. Поэтому можно сказать, что из грибного белка усваивается менее 50% вещества, — рассказала Римма Дондуковская.
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