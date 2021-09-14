Если сложить эти данные, всего с вирусом знакомы около 45 процентов жителей России. Для защиты от штамм Дельта требуется минимум 80 процентов для снижения эпидемии и перехода в спорадическую фазу (проявление заболевания от случая к случаю, единичное).

Полагаю, что у четвертой волны не будет отличий от третьей. Но она, скорее всего, не будет меньше предыдущей. Основной штамм — Дельта. Поэтому болеть будут все, независимо от возраста. Возможно сочетание и с другими респираторными инфекциями. Хотя надо отметить, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями в «ковидную» эпоху снизилось, так как люди стали чаще соблюдать простейшие гигиенические требования. Но от микс-инфекций это не убережет.