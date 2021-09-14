Может ли насморк защитить от ковида
Фото
unsplash.com

Аналитики предупреждают, мы уже в четвертой волне. Количество заболевших неделя от недели растет, пока не быстро, постепенно, но подъем уже наблюдается. Темпы ускорятся, вероятно, к концу месяца. Готовы ли мы к четвертой волне? Чего от нее ждать? И есть ли способ остановить распространение заболевания? На эти вопросы ответил врач-инфекционист, главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Андрей Поздняков

Андрей Поздняков

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист

Как показывает практика прошлых волн, прогнозировать что-либо в отношении новой коронавирусной инфекции крайне сложно. Большинство прогнозов не сбывается, а иногда картина получается и вовсе противоположной ожиданиям. Но некоторые гипотезы строить можно, основываясь на цифрах.

  • Первую дозу вакцины получили 45 527 817 человек, то есть 31,5 процент населения России.

  • Полностью привиты 39 589 536 человек или 27,4 процента населения.

  • Переболело сейчас 7 140 070 человек — 4,9 процентов. Но были и бессимптомные случаи, которые не попали в общую статистику, предположим, неучтенных в 3 раза больше — 21 миллион и 15 процентов от всего населения.

Читайте также

Если сложить эти данные, всего с вирусом знакомы около 45 процентов жителей России. Для защиты от штамм Дельта требуется минимум 80 процентов для снижения эпидемии и перехода в спорадическую фазу (проявление заболевания от случая к случаю, единичное).

Полагаю, что у четвертой волны не будет отличий от третьей. Но она, скорее всего, не будет меньше предыдущей. Основной штамм — Дельта. Поэтому болеть будут все, независимо от возраста. Возможно сочетание и с другими респираторными инфекциями. Хотя надо отметить, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями в «ковидную» эпоху снизилось, так как люди стали чаще соблюдать простейшие гигиенические требования. Но от микс-инфекций это не убережет.

Читайте также

Немного интересных данных: если человек одновременно заражается SARS-CoV-2 (ковидом) и риновирусом, который вызывает нетяжелую ОРВИ, то риновирус, скорее всего, подавит размножение коронавируса. У этих двух видов вируса жесткая конкуренция, и победа, в случае с «диким» штаммом коронавируса была на стороне у риновируса. Будет ли это работать с Дельта-штаммом, пока не ясно. Так как Дельта сильнее и агрессивнее предыдущих.

Читайте также

Что нас ждет в четвертую волну

  • Тяжесть течения не снизится.

  • Поражать вирус будет не только легкие, но и почки, нервную систему, вероятны тромбозы.

  • Будет больше заболевших детей, так как начался учебный год, работают школы и сады.

  • Вакцинированные будут болеть, но легче, чем неиммунные, без госпитализаций.

  • Новая волна продлится 2-3 месяца.

  • Вероятность локдауна довольно низкая, так как он требуется только для одного — не перегрузить и не обрушить систему здравоохранения.

  • Есть примерно месяц, чтобы успеть вакцинироваться без очередей, без уже заболевших в очереди и без дефицита вакцин и прочих форс-мажоров.

Алена Безменова