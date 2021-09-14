Аналитики предупреждают, мы уже в четвертой волне. Количество заболевших неделя от недели растет, пока не быстро, постепенно, но подъем уже наблюдается. Темпы ускорятся, вероятно, к концу месяца. Готовы ли мы к четвертой волне? Чего от нее ждать? И есть ли способ остановить распространение заболевания? На эти вопросы ответил врач-инфекционист, главный врач лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Андрей Поздняков
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист
Как показывает практика прошлых волн, прогнозировать что-либо в отношении новой коронавирусной инфекции крайне сложно. Большинство прогнозов не сбывается, а иногда картина получается и вовсе противоположной ожиданиям. Но некоторые гипотезы строить можно, основываясь на цифрах.
Первую дозу вакцины получили 45 527 817 человек, то есть 31,5 процент населения России.
Полностью привиты 39 589 536 человек или 27,4 процента населения.
Переболело сейчас 7 140 070 человек — 4,9 процентов. Но были и бессимптомные случаи, которые не попали в общую статистику, предположим, неучтенных в 3 раза больше — 21 миллион и 15 процентов от всего населения.
Если сложить эти данные, всего с вирусом знакомы около 45 процентов жителей России. Для защиты от штамм Дельта требуется минимум 80 процентов для снижения эпидемии и перехода в спорадическую фазу (проявление заболевания от случая к случаю, единичное).
Полагаю, что у четвертой волны не будет отличий от третьей. Но она, скорее всего, не будет меньше предыдущей. Основной штамм — Дельта. Поэтому болеть будут все, независимо от возраста. Возможно сочетание и с другими респираторными инфекциями. Хотя надо отметить, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями в «ковидную» эпоху снизилось, так как люди стали чаще соблюдать простейшие гигиенические требования. Но от микс-инфекций это не убережет.
Немного интересных данных: если человек одновременно заражается SARS-CoV-2 (ковидом) и риновирусом, который вызывает нетяжелую ОРВИ, то риновирус, скорее всего, подавит размножение коронавируса. У этих двух видов вируса жесткая конкуренция, и победа, в случае с «диким» штаммом коронавируса была на стороне у риновируса. Будет ли это работать с Дельта-штаммом, пока не ясно. Так как Дельта сильнее и агрессивнее предыдущих.
Что нас ждет в четвертую волну
Тяжесть течения не снизится.
Поражать вирус будет не только легкие, но и почки, нервную систему, вероятны тромбозы.
Будет больше заболевших детей, так как начался учебный год, работают школы и сады.
Вакцинированные будут болеть, но легче, чем неиммунные, без госпитализаций.
Новая волна продлится 2-3 месяца.
Вероятность локдауна довольно низкая, так как он требуется только для одного — не перегрузить и не обрушить систему здравоохранения.
Есть примерно месяц, чтобы успеть вакцинироваться без очередей, без уже заболевших в очереди и без дефицита вакцин и прочих форс-мажоров.
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