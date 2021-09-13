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Что с тестами на ковид
По прогнозам ведомства, постоянное тестирование на ковид будет необходимо еще три года. Так, в 2022 году сдать ПЦР-тест придется 18,6 миллионам россиян. Если результат будет положительным, то госпитализировать придется как минимум 1,6 миллионов заразившихся. В 2023 году показатели будут меньше — тесты придется сдать 13 миллионам человек, в 2024 — 10,4 миллионам.
Деньги на лечение
Деньги на лечение ковидных пациентов тоже будут выделять как минимум три года. По предварительным расчетам, в 2022 году за счет средств ФОМС можно будет оплатить 705 тысяч госпитализаций, в 2023 — 231 тысячу и 75 тысяч случаев в 2024 году.
Также в документе указано, что на лечение из Резервного фонда придется выделить дополнительные средства. В 2022 году нужно будет оплатить еще 916 тысяч госпитализаций, в 2023 — 905, в 2024 — 832.
Про углубленную диспансеризацию
Летом 2021 года Минздрав запустил углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом — медики предлагают расширенное обследование. Например, на втором этапе оно включает компьютерную томографию и дуплексное сканирование вен на ногах. Программа будет действовать до 1 июля 2027 года. Согласно проекту, в 2022 году углубленную диспансеризацию должны будут пройти 8,6 миллионов россиян, запланировано более 80 тысяч реабилитационных курсов в госпитальном сегменте и около 20 тысяч — в амбулаторном.
Петербуржцы и жители Ленинградской области могут пройти расширенную диспансеризацию с 1 июля 2021 года. Корреспондент «Доктор Питер» решила проверить, как проходит эта процедура. Она в числе первых записалась на осмотр и узнала, что абсолютно здорова, несмотря на отсутствующее уже полгода обоняние, головные боли и хроническую усталость.
А что еще
В документе также сказано и про бюджет обязательного медицинского страхования: в 2022 году он должен составить 2,8 триллиона рублей, в 2023 году сумма чуть увеличится до 2,9 триллионов рублей, в 2024 — 3,1 триллиона рублей. Самые крупные затраты запланированы на Москву (296 миллиардов рублей), Московскую область (120 миллиардов рублей) и Петербург (100 миллиардов рублей).
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