На федеральном портале проектов нормативно-правовых актов опубликован документ, в котором можно найти «ковидный» прогноз Минздрава: сколько еще россиян могут заразиться новой инфекцией, а сколько — отправится на углубленную диспансеризацию.

Что с тестами на ковид

По прогнозам ведомства, постоянное тестирование на ковид будет необходимо еще три года. Так, в 2022 году сдать ПЦР-тест придется 18,6 миллионам россиян. Если результат будет положительным, то госпитализировать придется как минимум 1,6 миллионов заразившихся. В 2023 году показатели будут меньше — тесты придется сдать 13 миллионам человек, в 2024 — 10,4 миллионам.

Деньги на лечение

Деньги на лечение ковидных пациентов тоже будут выделять как минимум три года. По предварительным расчетам, в 2022 году за счет средств ФОМС можно будет оплатить 705 тысяч госпитализаций, в 2023 — 231 тысячу и 75 тысяч случаев в 2024 году.

Также в документе указано, что на лечение из Резервного фонда придется выделить дополнительные средства. В 2022 году нужно будет оплатить еще 916 тысяч госпитализаций, в 2023 — 905, в 2024 — 832.

Про углубленную диспансеризацию

Летом 2021 года Минздрав запустил углубленную диспансеризацию для переболевших ковидом — медики предлагают расширенное обследование. Например, на втором этапе оно включает компьютерную томографию и дуплексное сканирование вен на ногах. Программа будет действовать до 1 июля 2027 года. Согласно проекту, в 2022 году углубленную диспансеризацию должны будут пройти 8,6 миллионов россиян, запланировано более 80 тысяч реабилитационных курсов в госпитальном сегменте и около 20 тысяч — в амбулаторном.