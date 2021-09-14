В Петербурге сделана первая прививка от коронавируса беременной. Вакцину «Спутник V» получила женщина в поликлинике Первого медицинского университета. Срок ее беременности — 28 недель. Известно, что доброволец, сделавшая первой прививку от коронавируса в Петербурге — врач, акушер-гинеколог. Она ждет второго ребенка.
Женщина рассказала, что приняла решение «как мама» и уверена — польза от прививки превышает возможные риски. По ее словам, ей пришлось сталкиваться с беременными пациентками, которые заболели COVID-19.
- Я считаю, очень хорошо, что сейчас появилась возможность защитить такую хрупкую и важную категорию населения, как беременные женщины, с помощью вакцинации, — рассказала она журналистам,
Прививаться от коронавируса в России рекомендовано женщинам со сроком беременности больше 22 недель, особенно тем, кто находится в группе риска:
беременные с хроническими заболеваниями легких,
беременные с хроническими заболеваниями почек и печени,
беременные с сахарным диабетом и ожирением,
беременные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Противопоказания для прививки от коронавируса беременным — аллергии и непереносимость компонентов.
В Петербурге зарегистрировано 2 тысячи беременных, которые заразились коронавирусом. В основном они переносили инфекцию в легкой форме, заявил Виталий Беженарь, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии комитета по здравоохранению.
Среди тех, кто находился в стационаре, были разные ситуации, но около 4-5% — это тяжелые и крайне тяжелые формы.
Ранее «Доктор Питер» сообщал, что вакцинация беременных в России хоть и была официально объявлена разрешенной 25 июня, но до сих пор прививку от ковида женщинам в положении сделать было фактически невозможно. Основание — противопоказание «беременность» в
В других странах уже полным ходом идет вакцинация беременных, разрешены прививки и детям, и подросткам.
Ранее глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса «Спутником V» должна начаться до 20 сентября.
Против выступила детский омбудсмен. Она уточнила, что к вакцинации детей надо подойти «максимально серьезно» и пока не будет полноценных результатов исследований, даже обсуждать эту тему рано.
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