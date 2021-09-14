В Петербурге сделана первая прививка от коронавируса беременной. Вакцину «Спутник V» получила женщина в поликлинике Первого медицинского университета. Срок ее беременности — 28 недель. Известно, что доброволец, сделавшая первой прививку от коронавируса в Петербурге — врач, акушер-гинеколог. Она ждет второго ребенка.

Женщина рассказала, что приняла решение «как мама» и уверена — польза от прививки превышает возможные риски. По ее словам, ей пришлось сталкиваться с беременными пациентками, которые заболели COVID-19.

- Я считаю, очень хорошо, что сейчас появилась возможность защитить такую хрупкую и важную категорию населения, как беременные женщины, с помощью вакцинации, — рассказала она журналистам, передает ТАСС.

Прививаться от коронавируса в России рекомендовано женщинам со сроком беременности больше 22 недель, особенно тем, кто находится в группе риска:

беременные с хроническими заболеваниями легких,

беременные с хроническими заболеваниями почек и печени,

беременные с сахарным диабетом и ожирением,

беременные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.