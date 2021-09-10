Не всякий холестерин вреден для организма. Недостаток тут же отразится на нашем здоровье. Врачи предупреждают, что при гипохолестеринемии могут появиться слабость в мышцах, замедление рефлексов, увеличение и воспаление лимфатических узлов, нервозность, агрессия, или наоборот — депрессия и апатия. Из-за нарушения гормонального фона у женщин повышается риск развития сердечно-сосудистых патологий, у мужчин — может проявиться импотенция. Такие нарушения способны спровоцировать сахарный диабет, инфаркт и геморрагический инсульт.
Но и избыток холестерина также не приведет ни к чему хорошему. Особенно, если в избытке плохой холестерин. Как определить, какой тип преобладает в вашем организме? Как понизить уровень холестерина без таблеток? На вопросы «Доктора Питера» ответил врач-терапевт, заведующий отделением медицинской реабилитации взрослых НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Ярослав Муравьев.
Ярослав Муравьев
Медицина
Врач-терапевт, заведующий отделением медицинской реабилитации взрослых НМИЦ ЛРЦ Минздрава России
Высокий холестерин — это нарушение липидного обмена, у которого может быть много причин: эндокринная патология, ожирение, частое употребление алкоголя и так далее. Также на уровень влияет неправильное питание — чрезмерное употребление животных жиров и наследственность — семейная гиперхолестеринемия. Но есть обратная патология — низкий холестерин. Причина может быть в недостаточном поступлении с пищей животных жиров, заболевания печени, эндокринная патология (гипертиреоз), анемия, стресс, прием некоторых лекарственных препаратов.
Отличить, какого холестерина у вас в крови больше — плохого или хорошего — без лабораторной диагностики нельзя. Их уровень определяется при помощи биохимического анализа крови. Хороший холестерин — это липопротеины высокой плотности (ЛПВП), плохой холестерин — липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Надо учитывать, что животные жиры, которые мы употребляем с пищей, нельзя четко разделить на «хороший и плохой холестерин».
Уровень холестерина можно снизить и без приема лекарственных препаратов. Для этого надо усилить физические нагрузки, или хотя бы сделать так, чтобы они в вашей жизни появились. Также требуется придерживаться правильного питания — ограничить все же животные жиры и увеличить в рационе количество рыбы, растительных масел — льняного и оливкового и добавить в меню авокадо. Ну, и классические советы, которые всегда актуальны — откажитесь от курения и исключите, или хотя бы максимально ограничьте употребление алкоголя.
Кстати
Слишком низкий «плохой» холестерин — это не всегда хорошо. Точнее, стоит насторожиться, если он резко падает. Как рассказал «Доктору Питеру» кардиолог Юрий Мещеряков, падение холестерина при неизменном образе жизни может означать, что у человека развивается злокачественная опухоль. Холестерин зачастую падает при раке легких, простаты, толстой кишки, лейкемии. Но тут обязательно будут и другие симптомы. Впрочем, чтобы проверить все подозрения, стоит обратиться к врачу — начать с терапевта.
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