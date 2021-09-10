Не всякий холестерин вреден для организма. Недостаток тут же отразится на нашем здоровье. Врачи предупреждают, что при гипохолестеринемии могут появиться слабость в мышцах, замедление рефлексов, увеличение и воспаление лимфатических узлов, нервозность, агрессия, или наоборот — депрессия и апатия. Из-за нарушения гормонального фона у женщин повышается риск развития сердечно-сосудистых патологий, у мужчин — может проявиться импотенция. Такие нарушения способны спровоцировать сахарный диабет, инфаркт и геморрагический инсульт.

Но и избыток холестерина также не приведет ни к чему хорошему. Особенно, если в избытке плохой холестерин. Как определить, какой тип преобладает в вашем организме? Как понизить уровень холестерина без таблеток? На вопросы «Доктора Питера» ответил врач-терапевт, заведующий отделением медицинской реабилитации взрослых НМИЦ ЛРЦ Минздрава России Ярослав Муравьев.