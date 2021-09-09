Швеция с 29 сентября отменяет большинство мер по борьбе с COVID-19. Из всех коронавирусных правил в стране остаются лишь соблюдение гигиены и дистанцирование. И то — лишь как рекомендация в общественных местах. Никаких масок, перчаток, запрета на массовые мероприятия и входа в школу для каждого класса в определенное время.
- Наша цель всегда заключалась в том, чтобы снять ограничения как можно скорее, — заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Лена Халленгрен, пишет
Напомним, с начала пандемии Швеция прославилась тем, что решила бороться с коронавирусом «ненасильственными» методами и не вводила изоляцию, как в других странах Европы. Те меры, что применялись — Швеция все же ввела ряд ограничений для ресторанов и кафе и на массовые мероприятия, начали смягчаться уже с мая. Последние снимут в ближайшие недели.
Прививки в Швеции
В стране активно проводится кампания по вакцинации населения. Две дозы прививки сделали 58% жителей. Вакцинируют в Швеции всех, кому есть 16 лет. Но массовой ревакцинации в стране пока нет, бустерные вакцины планируют делать только в следующем году — тем, кто подвержен риску тяжелого заболевания.
Болеют ли в Швеции
В конце июля Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19. Но с августа из-за распространения штамма «дельта» в стране стали регистрировать больше заболевших, правда, смертность от ковида остается низкой.
Показатель заболеваемости в Швеции за последние две недели августа составил 127 на 100 000 человек, пишут
Смертность от коронавируса в Швеции, которая никогда не вводила жесткую изоляцию, сократилась до минимума. В конце августа и начале сентября в большинстве дней регистрируется 1 смерть, в другие — 0 смертей.
К примеру, соседняя Дания имеет более высокий уровень заболеваемости (225 на 100 тысяч), но в стране при этом привито больше населения (76% получили хотя бы одну дозу вакцины и 73% — полностью вакцинированы, в Швеции — 68% и 58% соответственно).
В Израиле и вовсе показатели заболеваемости коронавирусом выше на 1191%, чем в Швеции.
Вот свежий график заболеваемости ковидом в Швеции в сравнении с Израилем, где рекордное число жителей привито от коронавируса, и остаются требования носить маски и перчатки, активно делают третьи бустерные вакцины.
На графике — среднее число новых заразившихся за 7 дней (на 100 тыс.)
Факты о Швеции
В Швеции нет «вакцинных» паспортов, которые ограничивают возможности непривитых граждан страны. Посещать рестораны, ходить в кино могут все жители Швеции без ограничений — и без масок.
Виктория Хеффернан рассказала в
Внуки во время пандемии продолжили учебу в школе и детсаду, наслаждались внешкольными занятиями и спортом. Семья только что вернулась из летнего отпуска в Испании. Детям очень понравилось носить маски в самолете — масок они раньше не видели.
Комментарии7