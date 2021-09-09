Швеция с 29 сентября отменяет большинство мер по борьбе с COVID-19. Из всех коронавирусных правил в стране остаются лишь соблюдение гигиены и дистанцирование. И то — лишь как рекомендация в общественных местах. Никаких масок, перчаток, запрета на массовые мероприятия и входа в школу для каждого класса в определенное время.

- Наша цель всегда заключалась в том, чтобы снять ограничения как можно скорее, — заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Лена Халленгрен, пишет Medical Express.

Напомним, с начала пандемии Швеция прославилась тем, что решила бороться с коронавирусом «ненасильственными» методами и не вводила изоляцию, как в других странах Европы. Те меры, что применялись — Швеция все же ввела ряд ограничений для ресторанов и кафе и на массовые мероприятия, начали смягчаться уже с мая. Последние снимут в ближайшие недели.