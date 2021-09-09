швеция коронавирус прививки
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Швеция с 29 сентября отменяет большинство мер по борьбе с COVID-19. Из всех коронавирусных правил в стране остаются лишь соблюдение гигиены и дистанцирование. И то — лишь как рекомендация в общественных местах. Никаких масок, перчаток, запрета на массовые мероприятия и входа в школу для каждого класса в определенное время.

- Наша цель всегда заключалась в том, чтобы снять ограничения как можно скорее, — заявила на пресс-конференции министр здравоохранения Лена Халленгрен, пишет Medical Express.

Напомним, с начала пандемии Швеция прославилась тем, что решила бороться с коронавирусом «ненасильственными» методами и не вводила изоляцию, как в других странах Европы. Те меры, что применялись — Швеция все же ввела ряд ограничений для ресторанов и кафе и на массовые мероприятия, начали смягчаться уже с мая. Последние снимут в ближайшие недели.

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Прививки в Швеции

В стране активно проводится кампания по вакцинации населения. Две дозы прививки сделали 58% жителей. Вакцинируют в Швеции всех, кому есть 16 лет. Но массовой ревакцинации в стране пока нет, бустерные вакцины планируют делать только в следующем году — тем, кто подвержен риску тяжелого заболевания. 

Болеют ли в Швеции

В конце июля Швеция достигла нулевой смертности от COVID-19. Но с августа из-за распространения штамма «дельта» в стране стали регистрировать больше заболевших, правда, смертность от ковида остается низкой.

Показатель заболеваемости в Швеции за последние две недели августа составил 127 на 100 000 человек, пишут шведские СМИ. Но поднявшаяся волна явно угасает. Эксперты считают, что это может быть результатом более устойчивого коллективного иммунитета из-за того, что вирус распространялся более свободно.

Смертность от коронавируса в Швеции, которая никогда не вводила жесткую изоляцию, сократилась до минимума. В конце августа и начале сентября в большинстве дней регистрируется 1 смерть, в другие — 0 смертей.

К примеру, соседняя Дания имеет более высокий уровень заболеваемости (225 на 100 тысяч), но в стране при этом привито больше населения (76% получили хотя бы одну дозу вакцины и 73% — полностью вакцинированы, в Швеции — 68% и 58% соответственно).

В Израиле и вовсе показатели заболеваемости коронавирусом выше на 1191%, чем в Швеции.

Вот свежий график заболеваемости ковидом в Швеции в сравнении с Израилем, где рекордное число жителей привито от коронавируса, и остаются требования носить маски и перчатки, активно делают третьи бустерные вакцины.

На графике — среднее число новых заразившихся за 7 дней (на 100 тыс.)

Фото №1 - Швеция побеждает пандемию успешней Израиля, несмотря на отсутствие строгих антиковидных мер
Фото
https://twitter.com/ianmSC/status/1434964000555495424

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Факты о Швеции

В Швеции нет «вакцинных» паспортов, которые ограничивают возможности непривитых граждан страны. Посещать рестораны, ходить в кино могут все жители Швеции без ограничений — и без масок.

Виктория Хеффернан рассказала в интервью австралийскому изданию о своих дочери и внуках, которые живут в Стокгольме:

Внуки во время пандемии продолжили учебу в школе и детсаду, наслаждались внешкольными занятиями и спортом. Семья только что вернулась из летнего отпуска в Испании. Детям очень понравилось носить маски в самолете — масок они раньше не видели.

Анна Майская