Петербуржец Вячеслав сделал первые две дозы «Спутника V» в январе 2021 года. Затем сдал анализ на антитела, результат не обрадовал — показатели оказались ниже референса.

- Я проверил теорию, что меня могли привить «святой водой» или испорченной вакциной, и сдал анализ на антитела к аденовирусам, он оказался положительным.

Есть мнение, что антитела могут не выработаться после вакцинации из-за перенесенных ранее аденовирусов. Пациент мог перед вакцинацией перенести заражение двумя серотипами аденовирусов, который входят в состав вакцины: 26-м или 5-м. Если человек перенес эти аденовирусные инфекции недавно, то его организм просто заблокирует попадающую вакцину, не даст препарату что-то сформировать. Напомним, аденовирусные инфекции передаются контактным и воздушно-капельным путем. К ним относится, например, ОРВИ.

Второй заход Вячеслава в пункт вакцинации оказался таким же неудачным.

- В начале лета я снова привился двумя компонентами «Спутника V», и опять никакой реакции мой организм на вакцину не дал, — рассказывает Вячеслав. — Сейчас я получил шенгенскую визу, чтобы съездить в Европу и привиться уже там — «Пфайзером» или «Модерной». Подход очень простой — если у меня есть антитела на аденовирус, то векторная вакцина не должна работать.

Читательница «Доктора Питера» Татьяна также «осталась» без антител, несмотря на то, что сделала несколько прививок от ковида.

- Я привилась «ЭпиВакКороной» в апреле, но антител не образовалась, — рассказывает она. — В августе сделала «Спутник V». И опять антител нет. Как быть? Почему меня ничего не берет?

С эти вопросом «Доктор Питер» обратился к врачу-иммунологу Николаю Крючкову.