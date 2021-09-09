Петербуржец Вячеслав сделал первые две дозы «Спутника V» в январе 2021 года. Затем сдал анализ на антитела, результат не обрадовал — показатели оказались ниже референса.
- Я проверил теорию, что меня могли привить «святой водой» или испорченной вакциной, и сдал анализ на антитела к аденовирусам, он оказался положительным.
Есть мнение, что антитела могут не выработаться после вакцинации из-за перенесенных ранее аденовирусов. Пациент мог перед вакцинацией перенести заражение двумя серотипами аденовирусов, который входят в состав вакцины: 26-м или 5-м. Если человек перенес эти аденовирусные инфекции недавно, то его организм просто заблокирует попадающую вакцину, не даст препарату что-то сформировать. Напомним, аденовирусные инфекции передаются контактным и воздушно-капельным путем. К ним относится, например, ОРВИ.
Второй заход Вячеслава в пункт вакцинации оказался таким же неудачным.
- В начале лета я снова привился двумя компонентами «Спутника V», и опять никакой реакции мой организм на вакцину не дал, — рассказывает Вячеслав. — Сейчас я получил шенгенскую визу, чтобы съездить в Европу и привиться уже там — «Пфайзером» или «Модерной». Подход очень простой — если у меня есть антитела на аденовирус, то векторная вакцина не должна работать.
Читательница «Доктора Питера» Татьяна также «осталась» без антител, несмотря на то, что сделала несколько прививок от ковида.
- Я привилась «ЭпиВакКороной» в апреле, но антител не образовалась, — рассказывает она. — В августе сделала «Спутник V». И опять антител нет. Как быть? Почему меня ничего не берет?
С эти вопросом «Доктор Питер» обратился к врачу-иммунологу Николаю Крючкову.
Николай Крючков
Медицина
Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук
Причина № 1. Ошибка тест-системы
Самая вероятная и частая причина, почему не вырабатываются антитела после вакцинации. Тест должен определять антитела, как минимум, к тем антигенам, которые есть в конкретной вакцине. В лабораториях тест-системы часто измеряют N-антигены. Но, к примеру, в «Спутнике V» N-антигенов в принципе нет — там есть S-антиген. При отсутствии антител после прививки можно сделать повторный анализ на другой тест-системе. Он может быть проведен на S, S1, RBD-антигены, либо на нейтрализующие антитела.
Причина № 2. Генетический дефект
Редкий генетически обусловленный дефект выработки иммуноглобулина G. Речь идет о стойком иммунодефиците с соответствующими признаками. Это даже не одно заболевание, а целая группа.
Причина № 3. Иммунное старение
Есть иммунное старение, когда с возрастом у некоторых иммунитет перестает работать как нужно и не реагирует на вакцину или на инфекцию (в последнем случае таких людей около 10%). Но иммунная система так работает не обязательно потому, что она так сильно постарела. Бывает так, что в принципе способность к формированию гуморального специфического иммунного ответа у человека снижена. Кроме, того играет роль генетический фактор и возраст — чем старше человек, чем больше у него хронических заболеваний.
Причина № 4. Запоздалая реакция
Антитела могут появиться не сразу, а через какое-то время. Антитела «созревают» обычно в течение 2-4 недель после вакцинации.
Антитела IgM появляются в период, как правило, от 2 до 3 недель с момента первой инъекции, а IgG — от 3 до 5 недель.
А у людей с «поздней реакцией» (их немало, около 5%) это интервал может растянуться еще на месяц. Это индивидуальная особенность. Такую реакцию организм дает в принципе на многие вирусы, а не только данный конкретный коронавирус.
Причина № 5. Качество вакцины
Вакцину могут неправильно хранить, в таком случае она может не вызвать иммунный ответ. Были случаи, когда вместо вакцины медсестра-антипрививочница тайно вводила физраствор — желая «причинить добро» пациенту. Такие истории тоже есть.
Причина № 6. Лекарственные препараты
Прием некоторых препаратов мешает выработке антител на фоне вакцинации. Речь идет о длительном приеме, в больших дозах, через инъекции. К ним относятся, например, глюкокортикостероиды, системный прием которых в больших терапевтических дозах значительно препятствует формированию специфического иммунного ответа.
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