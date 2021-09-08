Ранее специалист по питанию Гизем Гёрмюш рассказывала, что грецкий орех (а также фундук или миндаль) при употреблении с углеводной пищей способен регулировать уровень сахара в крови. О пользе грецких орехов для снижения холестерина, укрепления сосудов, улучшения памяти, а также при запорах говорили и специалисты Роспотребнадзора.

В Роскачестве также подтверждали, что грецкие орехи благодаря бета-ситостерину уменьшают риск развития атеросклероза, особенно коронарных и мозговых артерий. По словам диетологов организации, регулярное употребление этих орехов (но не более 7 в день) способствует снижению уровня глюкозы в крови, артериального давления, помогает избавиться от лишнего веса. В них много бора, необходимого для работы мозга, костей и хрящей. Однако не стоит забывать, что этот орех относится к сильным аллергенам, поэтому употреблять его можно не всем.

В целом практически все специалисты говорят об особой пользе орехов, но советуют ими не увлекаться. Большинство из них обладают высокой энергетической ценностью — рекомендуется съедать в день небольшую горсть в 30-60 граммов. Большое же количество орехов в рационе может плохо сказаться на печени и вызвать диарею.