Протоколы лечения ковида постоянно меняются. Эксперты добавляют в терапию различные витамины, предполагая, что они способны помочь пациенту справиться с вирусом. Уже известно, что витамин D способствует выздоровлению. Теперь ученые сделали выводы по витамину С.

Уже несколько исследований то доказывают необходимость добавлять в протокол лечения этот витамин, то убирать из-за недоказанной эффективности. Как же обстоят дела на самом деле, выяснили в Саудовской Аравии.

- Цель нашего исследования оценить эффективность и безопасность использования аскорбиновой кислоты в качестве дополнительной терапии для пациентов, которые находятся в критическом состоянии, — сообщил один из авторов эксперимента, сотрудник департамента фармацевтической помощи, Медицинского города имени короля Абдулазиза в Эр-Рияде Халид Аль Сулейман. — Витамин С привлекательный вариант из-за предполагаемой клинической эффективности, относительной безопасности и низкой стоимости.