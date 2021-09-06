Протоколы лечения ковида постоянно меняются. Эксперты добавляют в терапию различные витамины, предполагая, что они способны помочь пациенту справиться с вирусом. Уже известно, что витамин D способствует выздоровлению. Теперь ученые сделали выводы по витамину С.
Уже несколько исследований то доказывают необходимость добавлять в протокол лечения этот витамин, то убирать из-за недоказанной эффективности. Как же обстоят дела на самом деле, выяснили в Саудовской Аравии.
- Цель нашего исследования оценить эффективность и безопасность использования аскорбиновой кислоты в качестве дополнительной терапии для пациентов, которые находятся в критическом состоянии, — сообщил один из авторов эксперимента, сотрудник департамента фармацевтической помощи, Медицинского города имени короля Абдулазиза в Эр-Рияде Халид Аль Сулейман. — Витамин С привлекательный вариант из-за предполагаемой клинической эффективности, относительной безопасности и низкой стоимости.
Исследование проводилось с 1 марта по 31 декабря 2020 года. В него включили всех тяжелобольных взрослых пациентов в двух крупных государственных медицинский центрах.
- Наша цель была в том, чтобы изучить результаты применения низких доз аскорбиновой кислоты в качестве дополнительной терапии при COVID-19, — уточнил ход исследования Халид Аль Сулейман в журнале
Всего в эксперимент включили 739 пациентов, но окончательные выводы делали по 296 больным. Их разделили на две группы. За «подопытными» наблюдали или до момента выписки, или до момента смерти. Исключили тех, кто находился в отделении интенсивной терапии менее 24 часов. Один раз в день они получали 1000 миллиграммов аскорбиновой кислоты. В среднем терапия длилась 11 дней.
Как показала практика, никакой связи между введением аскорбиновой кислоты, внутрибольничной смертностью или 30-дневной смертностью обнаружить не удалось. Однако аскорбиновая кислота не так уж и бесполезна, так как она помогала справиться с тромбами.
- Низкая доза аскорбиновой кислоты в качестве дополнительной терапии у тяжелобольных пациентов с COVID-19 не была связана с улучшением показателей смертности, но была связана с более низкой частотой тромбозов, — поделился результатами Халид Аль Сулейман. — Однако для подтверждения этих результатов потребуются дальнейшие испытания.
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