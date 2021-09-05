В Томске в одном из городских кафе чуть не произошла трагедия. Один из обедавших мужчин неожиданно подавился и начал задыхаться. На помощь ему пришел находившийся рядом врач-анестезиолог — он тоже зашел в кафе перекусить.

В Сети появилось видео, как спасали в кафе Томска подавившегося мужчину. Когда он почувствовал неладное и резко встал, начал кашлять и задыхаться, к нему подбежал другой посетитель кафе, ударил его по спине пять раз, а затем встал сзади, обхватил пострадавшего за живот и приподнял, одновременно сдавливая руками. Тут же мужчина пришел в себя, в качестве благодарности приобнял спасителя, и, еще не полностью отойдя от шока, вернулся за свой столик.

Этот видеоролик из кафе можно назвать простой и понятной инструкцией по спасению подавившегося, и наглядным пособием — как «работает» знаменитый «прием Геймлиха», который многие видели в кино (например, в «Дне сурка».