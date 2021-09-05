В Томске в одном из городских кафе чуть не произошла трагедия. Один из обедавших мужчин неожиданно подавился и начал задыхаться. На помощь ему пришел находившийся рядом врач-анестезиолог — он тоже зашел в кафе перекусить.
В Сети появилось видео, как спасали в кафе Томска подавившегося мужчину. Когда он почувствовал неладное и резко встал, начал кашлять и задыхаться, к нему подбежал другой посетитель кафе, ударил его по спине пять раз, а затем встал сзади, обхватил пострадавшего за живот и приподнял, одновременно сдавливая руками. Тут же мужчина пришел в себя, в качестве благодарности приобнял спасителя, и, еще не полностью отойдя от шока, вернулся за свой столик.
Этот видеоролик из кафе можно назвать простой и понятной инструкцией по спасению подавившегося, и наглядным пособием — как «работает» знаменитый «прием Геймлиха», который многие видели в кино (например, в «Дне сурка».
Как позже стало известно, врача-спасителя зовут Андрей Ивлев. Он отметил, что если человек подавился и не дышит, нужно ударить его пять раз по спине, а потом сделать толчки на живот. Тогда диафрагма сократится и вытолкнет инородное тело, пишет телеграм-канал
В Сети бурно отреагировали на опубликованное видео. Пользователи назвали врача «молодцом», а подавившемуся мужчине предложили «пересмотреть свою жизнь».
- Жутко судьбоносное стечение обстоятельств: мужчине как будто дали шанс пересмотреть свою жизнь. Бывают такие жёсткие встряски…Спасибо реаниматологу, — сообщают пользователи.
- Элементарные правила оказания первой помощи следовало бы изучать абсолютно всем студентам на уровне любого вуза и техникума, — так прокомментировали случившееся в Интернете.
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