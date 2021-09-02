Ролик быстро разлетелся по социальным сетям. Подписчиков крайне возмутило подобное поведение, они стали требовать разобраться в инциденте.

И разбирательства действительно начались. Так, служебную проверку сначала организовала сама больница. Об этом они уведомили даже в комментариях под видео «Вконтакте».

«Администрацией ГАУЗ „Прокопьевская городская больница“, по видео, опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации в настоящий момент проводится внутренняя служебная проверка», — говорится в сообщении.