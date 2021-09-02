Шокирующий инцидент произошел в Кузбассе, в одной из больниц города Прокопьевска. В Telegram-канале «Инцидент Кузбасс» и в одноименном паблике в соцсети «Вконтакте» появилось видео, которое сняла женщина, оказавшаяся неподалеку в момент ЧП. На ролике видно, как медработник подходит к пациенту на ИВЛ, что-то говорит, а потом бьет его по загипсованным ногам. Как утверждает подписчица паблика, медсестра била по лицу и обзывала больного за то, что тот шевелится.
Ролик быстро разлетелся по социальным сетям. Подписчиков крайне возмутило подобное поведение, они стали требовать разобраться в инциденте.
И разбирательства действительно начались. Так, служебную проверку сначала организовала сама больница. Об этом они уведомили даже в комментариях под видео «Вконтакте».
«Администрацией ГАУЗ „Прокопьевская городская больница“, по видео, опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации в настоящий момент проводится внутренняя служебная проверка», — говорится в сообщении.
Следственный комитет РФ по Кемеровской области тоже заинтересовался произошедшим. Началась доследственная проверка.
«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что в больнице города Прокопьевска медицинская сестра ударила пациента, который находился на искусственной вентиляции легких. По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка. Следователем в медицинском учреждении запрошены необходимые документы», —
Следствию предстоит проверить всю информацию по инциденту, установить обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
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