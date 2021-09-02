Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила 2 сентября о старте вакцинации от гриппа в России в 2021 году. Пока ситуация остается стабильной, но первые случаи гриппа уже регистрируют. Вызваны они вирусуом гриппа А H3N2.
- И это не самый лучший прогностический признак, — заявила глава ведомства на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.
Регионам рекомендуется привить как минимум 60% населения от гриппа. Также cледует вакцинировать не менее 75% лиц из групп риска.
Кому надо делать прививку от гриппа в первую очередь
детям,
беременным женщинам,
людям, имеющим хронические заболевания,
лицам старше 60 лет и медицинским работникам,
работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали особенность наступающего эпидсезона — это одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции, что повышает риски для здоровья населения. Главный аргумент — двойное заражение гриппа и ковида протекает очень тяжело.
Какие прививки от гриппа делают в 2021 году
Что касается прививок, то для вакцинации россиянам предлагаются препараты, которые содержат актуальные штаммы вирусов гриппа, рекомендованные ВОЗ.
A/Guangdong-Maonan/SWL1536/ 2019(H1N1)pdm09;
A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);
B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage).
Ранее указанные штаммы не имели активной циркуляции на территории Российской Федерации, именно поэтому профилактическая иммунизация необходима.
Когда надо делать прививку от гриппа
Оптимальное время — период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.
Ранее эпидемиолог Василий Власов заявил «Доктору Питеру», что «все разговоры о тяжелом течении двойной инфекции — гриппа и ковида — это «ковыряние из носа».
- Никакого отношения к реальной жизни это не имеет. Единственный смысл у всей этой аферы — дать денег производителям гриппозной вакцины, — заявил эпидемиолог, говоря о кампании по вакцинации против гриппа-2021.
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