Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила 2 сентября о старте вакцинации от гриппа в России в 2021 году. Пока ситуация остается стабильной, но первые случаи гриппа уже регистрируют. Вызваны они вирусуом гриппа А H3N2.

- И это не самый лучший прогностический признак, — заявила глава ведомства на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.

Регионам рекомендуется привить как минимум 60% населения от гриппа. Также cледует вакцинировать не менее 75% лиц из групп риска.

Кому надо делать прививку от гриппа в первую очередь