Когда в наш организм попадает инфекция, то иммунитет старается как можно скорее уничтожить чужака. Поэтому у заболевшего поднимается температура, начинает болеть голова, хочется спать. Мы все знаем об этом с детства, но вот что именно происходит в организме для многих остается загадкой.

Как объясняет иммунолог Владимир Болибок, работа иммунной системы определяется цитокинами — это молекулы, которые становятся активными, когда пора «идти в атаку». Происходит реакция на вирус, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры. Затем организм получает сигнал: началась борьба с инфекцией, значит, пора поднимать температуру. Это происходит потому что бактериям и вирусам тяжело размножаться в таких условиях — они-то рассчитывали на оптимальные 36,6, пояснил эксперт радио Sputnik .