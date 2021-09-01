Когда в наш организм попадает инфекция, то иммунитет старается как можно скорее уничтожить чужака. Поэтому у заболевшего поднимается температура, начинает болеть голова, хочется спать. Мы все знаем об этом с детства, но вот что именно происходит в организме для многих остается загадкой.
Как объясняет иммунолог Владимир Болибок, работа иммунной системы определяется цитокинами — это молекулы, которые становятся активными, когда пора «идти в атаку». Происходит реакция на вирус, цитокины попадают в центральную нервную систему, где находится центр регуляции температуры. Затем организм получает сигнал: началась борьба с инфекцией, значит, пора поднимать температуру. Это происходит потому что бактериям и вирусам тяжело размножаться в таких условиях — они-то рассчитывали на оптимальные 36,6, пояснил эксперт радио
Организму необходимо повысить температуру до определенных показателей. Слишком высокая или же, наоборот, низкая — плохой знак. Так, повышение до 39-40 градусов может сильно сказаться на работе внутренних органов, особенно на функциях сердечно-сосудистой системы и может привести к нежелательным явлениям: сначала сбою в работе сердца, а потом даже к его остановке.
Существует и идеальная температура для борьбы с вирусами. «Это примерно от 37 с небольшим и до 38,5 градуса. Если температура меньше, чем 38,5, не надо принимать жаропонижающие, организм с инфекцией и справится сам», — отметил Владимир Болибок.
Кстати
Некоторые традиционные средства, которые якобы помогут справиться с температурой, могут только навредить. «Доктор Питер» публикует памятку, чего не следует делать при высокой температуре:
если у вас жар и на градуснике 38°, то не торопитесь сбивать температуру. Так вы разрешите бактериям захватить организм — пусть иммунитет справляется сам;
не помогайте вашему организму повышать температуру. Так что стоит отказаться от горчичников, спиртовых компрессов, горячей ванны, чая с малиной, горячего молока, кофе и алкоголя;
кутаться в 2-3 одеяла — тоже плохая идея. Организму нужно охлаждаться, поэтому перегрев может сделать только хуже;
не нагревайте и не увлажняйте воздух, следите, чтобы не было сквозняка. Температура в комнате не должна превышать 22°С — 24°С;
при высокой температуре нужно много пить, откажитесь от горячего чая. Лучшие варианты — минеральная вода, не очень сладкий брусничный или клюквенный морс;
растирание тела спиртом и водкой провоцирует резкие перепады температуры тела, так что от этой процедуры тоже нужно отказаться.
Как помочь организму при высокой температуре:
старайтесь больше пить;
держите ноги в холодной воде;
делайте холодные компрессы (на лоб, шею, пах, подмышки);
протирайте тело чуть теплой (27-33°С) или нейтральной температуры (35-35,5°С) водой. После процедуры высушите больного полотенцем;
примите «остывающую ванну»: садитесь в теплую воду (35-35,5°С), затем налейте холодной воды, понизив температуру до 30-31°С;
строго соблюдайте постельным режим. На кровати должно быть хлопковое белье, на больном — такая же пижама, носки, повязка на лбу. Такая ткань хорошо впитывает пот, что необходимо при высокой температуре.
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