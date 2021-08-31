Психолог отмечает, что для того, чтобы ребенок захотел в школу, ему должно нравиться учиться, а чтобы нравилось — он должен чувствовать, что у него получается.

- Почему дети не хотят в школу? Учителя постоянно ругают — здесь плохо, тут неправ, да и мама видит проблемы и злится, недовольна, выговаривает. Ребенок начинает думать, что он неудачник, ведь ему постоянно «подчеркивают красной ручкой». Давайте попробуем замечать, какой ребенок молодец, в чем он супер, это будет его мотивировать и давать ему возможность «взлетать».

Эксперт обращает внимание еще на одно правило, которое нередко нарушают родители. Они зачастую встают на сторону учителей, когда ребенка ругают в школе.

- Представьте волчицу с волчонком. Разве будет она рычать на детеныша, если на него нападет другой волк? Да никогда. Она бросится ему на помощь. Вот и родители не должны быть «волком» родному ребенку и «рычать» на него вместе с теми, кто им недоволен. Но чаще что происходит — родители присоединяются к критике учителей и тоже ругают своих детей, — говорит Александр Клочков. — А что будет думать ребенок, когда родная мама против него? Кому тогда он вообще может доверять? В этот момент подрывается одно из базовых чувств людей — доверие к людям. Родители должны быть в любой ситуации на стороне ребенка. Как бы он не проштрафился, не провинился.

«Правило зеленой ручки» психолог предлагает применять не только 1 сентября.

- Это нужно делать каждый день отныне и навсегда — и применять «правило зеленой ручки» не только к ребенку, но и к мужу, жене, коллегам по работе и даже к самому себе, — говорит Александр Клочков.