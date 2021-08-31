Первое сентября — знаковая дата для семей с детьми. Закончились каникулы, начинается новый учебный год. Кто-то идет в школу первый раз, кому-то уже привычны торжественные линейки, нарядные учителя, песни про первый звонок и белые банты.
Традиционно в канун 1 сентября взрослые напоминают детям общие для всех учеников довольно категоричные правила школьной жизни в духе «можно и нельзя». Но повторить и запомнить в этот день лучше совсем другие правила, считает психолог Александр Клочков.
Александр Клочков
доктор психологических наук, профессор
- Родителям надо взять на вооружение так называемое «правило зеленой ручки», — говорит профессор Александр Клочков. — Когда берут за правило не зачеркивать красным, что у ребенка неправильно и плохо, а подчеркивать зеленым — что у него хорошо. В первую очередь говорите ребенку о том, в чем он — молодец. Помыл посуду — умничка! На полке вот этой убрал — просто супер! Но не говорите ребенку — хорошо, что навел порядок, но в целом в комнате — бардак. Это так не работает! Не говорите о недостатках, а подчеркивайте успехи. То, что получилось, с чем справился и чего сделал — вот только на это и обращайте внимание. Поверьте, найдутся люди, которые укажут ребенку на ошибки. А родители должны указывать ему на достоинства.
Ребенок — это ангел, а у родителей в руках есть волшебный спрей и волшебные ножницы. Когда они ругают ребенка, они подрезают ему крылышки, а когда хвалят — «пшикают» волшебным спреем, чтобы они росли.
Психолог отмечает, что для того, чтобы ребенок захотел в школу, ему должно нравиться учиться, а чтобы нравилось — он должен чувствовать, что у него получается.
- Почему дети не хотят в школу? Учителя постоянно ругают — здесь плохо, тут неправ, да и мама видит проблемы и злится, недовольна, выговаривает. Ребенок начинает думать, что он неудачник, ведь ему постоянно «подчеркивают красной ручкой». Давайте попробуем замечать, какой ребенок молодец, в чем он супер, это будет его мотивировать и давать ему возможность «взлетать».
Эксперт обращает внимание еще на одно правило, которое нередко нарушают родители. Они зачастую встают на сторону учителей, когда ребенка ругают в школе.
- Представьте волчицу с волчонком. Разве будет она рычать на детеныша, если на него нападет другой волк? Да никогда. Она бросится ему на помощь. Вот и родители не должны быть «волком» родному ребенку и «рычать» на него вместе с теми, кто им недоволен. Но чаще что происходит — родители присоединяются к критике учителей и тоже ругают своих детей, — говорит Александр Клочков. — А что будет думать ребенок, когда родная мама против него? Кому тогда он вообще может доверять? В этот момент подрывается одно из базовых чувств людей — доверие к людям. Родители должны быть в любой ситуации на стороне ребенка. Как бы он не проштрафился, не провинился.
«Правило зеленой ручки» психолог предлагает применять не только 1 сентября.
- Это нужно делать каждый день отныне и навсегда — и применять «правило зеленой ручки» не только к ребенку, но и к мужу, жене, коллегам по работе и даже к самому себе, — говорит Александр Клочков.
Ранее психолог рассказал, что есть фразы, которые нередко произносят родители, общаясь с детьми, и которые могут «аукнуться» им во взрослой жизни. Например, когда обесцениваются поступки и действия ребенка, а воспитание сводится к набору категоричных односложных правил в духе «можно и нельзя».
Комментарии0