Похоже, высокая кухня и блюда со множеством ингредиентов — это совсем не то, что необходимо нашему организму. А вот простая, традиционно русская еда может принести нам много пользы. И главное, что на ее приготовление не потребуется много времени или какие-то особые кулинарные умения. Встречайте топ-3 русских продукта — сельдь соленая, квашеная капуста и соленые огурцы. В чем их польза, рассказала «Доктор Питер» диетолог клиники «Сестрорецкая» Галина Ильенко.
Сельдь
Сельдь содержит большое количество кислот класса Омега-3. Тот самый полезный жир, о котором сейчас очень много говорят. Он способен защитить ваше сердце от холестериновых бляшек, повысить иммунитет, оздоровить нервную систему. Также, Омега-3 способствует работе головного мозга, нормализует функцию зрительного аппарата. В сельди содержатся архидоновая, линолевая и линоленовая кислоты. Рыба является отличным источником жирорастворимых витаминов А, D, Е. Единственный отрицательный момент с сельдью, что в ней содержится довольно большое количество соли. Но его можно нивелировать, просто вымочите рыбу в воде. Противопоказаний для употребления нескольких кусочков сельди нет.
Однако не стоит выбирать в магазине разделанную и уже приготовленную для употребления рыбу. Это продукт длительного хранения, да к тому же в пластиковой таре. Лучше попробовать засолить сельдь самостоятельно, или купить посоленную целую тушку и самостоятельно ее разделать.
Квашеная капуста
Особую пользу организму приносят ферментированные продукты, когда бактерии уже поработали с ними. Это значит, что такие продукты будут лучше усваиваться в нашем организме. Также бактерии вырабатывают метаболиты, которые улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Пользу квашенной капусты можно увеличить, добавив в нее ягоды клюквы, морковь. Не надо бояться присутствия сахара и соли в продукте, так как они, в случае с квашеной капустой, играют в большей степени роль консерванта, а также помогают процессу брожения.
Конечно, увлекаться квашеной капустой не стоит. Я предлагаю считать такие блюда аперитивом перед основным блюдом. Капуста сможет простимулировать аппетит, насытить организм витаминами и полезными веществами и улучшить пищеварение. По сути, это стимулятор аппетита. Достаточно 80-120 граммов, чтобы зарядить организм.
Соленые огурцы
Еще один ферментированный продукт, полезный. Достаточно съесть небольшой кусочек соленого огурца, чтобы простимулировать выделение желудочного сока и улучшить дальнейшее переваривание пищи.
Комментарии0