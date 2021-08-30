Сельдь

Сельдь содержит большое количество кислот класса Омега-3. Тот самый полезный жир, о котором сейчас очень много говорят. Он способен защитить ваше сердце от холестериновых бляшек, повысить иммунитет, оздоровить нервную систему. Также, Омега-3 способствует работе головного мозга, нормализует функцию зрительного аппарата. В сельди содержатся архидоновая, линолевая и линоленовая кислоты. Рыба является отличным источником жирорастворимых витаминов А, D, Е. Единственный отрицательный момент с сельдью, что в ней содержится довольно большое количество соли. Но его можно нивелировать, просто вымочите рыбу в воде. Противопоказаний для употребления нескольких кусочков сельди нет.

Однако не стоит выбирать в магазине разделанную и уже приготовленную для употребления рыбу. Это продукт длительного хранения, да к тому же в пластиковой таре. Лучше попробовать засолить сельдь самостоятельно, или купить посоленную целую тушку и самостоятельно ее разделать.