Директор «Вектора» предупредил о возможной вспышке выращенной в лаборатории оспы

Сейчас мы и американские коллеги продолжаем работы с вирусом оспы, разрабатывает эффективные средства противодействия. Для чего? В природе остались близкородственные ортопоксвирусы, например, вирус оспы обезьян. При заболевании погибает 10 процентов зараженных. Однако источником могут быть не только обезьяны, но и другие животные. Сохранился вирус оспы коров — это разнообразие вирусов, один из которых может сэволюционировать до нового вируса натуральной оспы.

Но главная угроза идет от человека. Так как вирус оспы натуральной можно синтезировать. Как это уже произошло 5 лет назад в Канаде. Они искусственно оживили вирус оспы лошадей. И доказали, что ресинтез — это вопрос времени. Причем оспа — это не ковид, не зико, не эбола — это самый смертильный вирус на планете.