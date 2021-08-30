Директор «Вектора» предупредил о возможной вспышке выращенной в лаборатории оспы

Казалось бы, о натуральной оспе можно благополучно забыть. Уже 40 лет мы не знаем этой болезни. Вирус сохранили в двух лабораториях — Центре «Вектор» в наукограде Кольцово и Центре по контролю за заболеваниями в Атланте (США). Даже речи не идет, что оспа сможет «сбежать» из лаборатории. Все ученые осознают, что это положит начало мощнейшей эпидемии, которая унесет не один десяток миллионов жизней. Каким же образом оспа может вернуться? Почему для этого не потребуется выносить вирус из лаборатории? О возможной «утечке» рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.
Ринат Максютов
Медицина, вирусология
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Сейчас мы и американские коллеги продолжаем работы с вирусом оспы, разрабатывает эффективные средства противодействия. Для чего? В природе остались близкородственные ортопоксвирусы, например, вирус оспы обезьян. При заболевании погибает 10 процентов зараженных. Однако источником могут быть не только обезьяны, но и другие животные. Сохранился вирус оспы коров — это разнообразие вирусов, один из которых может сэволюционировать до нового вируса натуральной оспы.
Но главная угроза идет от человека. Так как вирус оспы натуральной можно синтезировать. Как это уже произошло 5 лет назад в Канаде. Они искусственно оживили вирус оспы лошадей. И доказали, что ресинтез — это вопрос времени. Причем оспа — это не ковид, не зико, не эбола — это самый смертильный вирус на планете.
В Канаде реализовали саму возможность оживления вируса, он ближайший родственник натуральной оспы, но не опасен для человека. Но тут главное — показать, что ресинтез возможет. Это может использоваться не в правильных целях. Тогда пандемия станет одной из страшнейших для людей.
По поводу новой коронавирусной инфекции можно однозначно сказать, что это вирус природного происхождения, перешедший к человеку от различных промежуточных хозяев. Вариантов, как попал — два. Или человек проконтактировал с животными в природе. Или из-за нарушения правил безопасности, произошло заражение персонала в лаборатории.
Люди значительно расширяют свои ареалы. Мы вторгаемся на территории, где нас никогда не было. Оттуда же приходит большинство опасных вирусов, они могут быть не опасны для животных, но смертельны для нас.
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