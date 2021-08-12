Во Всемирной организации здравоохранения озвучили новую версию передачи коронавируса человеку. По словам руководителя группы экспертов ВОЗ Питера Эмбарека, не исключено, что пандемия могла начаться с заражения человека от летучей мыши — то есть без участия какого-то промежуточного животного. Таким «нулевым» пациентом мог стать сотрудник лаборатории в Китае, который проводил полевые исследования.
«Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб, — одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами», —
Однако как уточнил Питер Эмбарек, это еще одна гипотеза — точная причина пандемии пока не найдена.
Напомним, для расследования причины пандемии ВОЗ отправляла в этом году миссию в Китай. По ее итогам, эксперты назвали версию лабораторного происхождения SARS-CoV-2 «крайне маловероятной». В списке основных рассматривались четыре версии, а самой правдоподобной они назвали передачу вируса человеку от летучих мышей через промежуточное животное. Какое это животное — до сих пор не установлено.
В середине июня 2021-го глава центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что на экспертном уровне нет сомнений в природном происхождении вируса. Между тем, как показывают опросы, большинство россиян другого мнения — они верят в искусственное происхождение коронавируса. О произошедшей утечке коронавируса из лаборатории не раз говорили и в США. В конце июня австралийский вирусолог Даниэль Андерсон, которая за несколько недель до регистрации «нулевого» пациента трудилась в лаборатории Уханьского института вирусологии тоже допустила, что COVID-19 мог утечь из лаборатории, при этом отметив, что сомневается, что кто-то выпустил вирус намеренно.
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