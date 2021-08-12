Во Всемирной организации здравоохранения озвучили новую версию передачи коронавируса человеку. По словам руководителя группы экспертов ВОЗ Питера Эмбарека, не исключено, что пандемия могла начаться с заражения человека от летучей мыши — то есть без участия какого-то промежуточного животного. Таким «нулевым» пациентом мог стать сотрудник лаборатории в Китае, который проводил полевые исследования.

«Сотрудник, заразившийся в полевых условиях при взятии проб, — одна из возможных гипотез. Именно здесь вирус переходит с летучей мыши на человека. В этом случае это именно лабораторный работник, а не случайный сельский житель или другой человек, который регулярно контактирует с летучими мышами», — цитируют РИА Новости слова датского ученого в интервью телеканалу TV2.

Однако как уточнил Питер Эмбарек, это еще одна гипотеза — точная причина пандемии пока не найдена.