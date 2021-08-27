По пятницам и субботам найти свободных столик в баре — редкость. Россияне после тяжелой рабочей недели «отдыхают» за бокалом вина или чего покрепче. Кто-то решает не тратиться и выпить этот же бокал дома перед телевизором. Но чем больше вы так расслабляетесь, тем выше риск оказаться в коварной «алкогольной петле», уверена психотерапевт Майя Медведева.
«Когда „гормон радости“ дофамин вырабатывается с помощью алкоголя, то организм получает сигнал, что природный дофамин уже не нужен, ведь у нас есть тот, что вырабатывается от спиртного. Из-за этого организм начинает производить чуть меньше естественного дофамина. В следующий раз, когда наступают очередные выходные и вы пьете, организм снова получает аналогичный сигнал. С каждой неделей естественной радости становится все меньше», —
Из этой ситуации есть только один очень логичный выход: отказаться от пятничных или субботних алкогольных посиделок. Надо научить организм снова вырабатывать достаточное количество дофамина. Для этого вспомните о вещах, которые доставляют вам радость. Это может быть банальная прогулка по красивым местам города, любимый спорт, хобби, время с семьей или активных отдых с близкими.
«Здесь сработает только замена. И чем быстрее вы откажетесь от сего ритуала, тем лучше», — говорит Майя Медведева.
Недавно ученые выяснили, что мышей можно раз и навсегда избавить от алкогольной зависимости. Как показали исследования, в мозге у млекопитающих есть своеобразные «выключатели», которые отвечают за тягу к спиртному. Если на них правильно нажать, то уже не будет хотеться выпить. Однако с человеком такой фокус не пройдет: он либо так и останется алкоголиком, либо начнет страдать от серьезного заболевания. Почему так происходит, «Доктору Питеру» объяснил врач-нейрохируг.
Комментарии1