Из этой ситуации есть только один очень логичный выход: отказаться от пятничных или субботних алкогольных посиделок. Надо научить организм снова вырабатывать достаточное количество дофамина. Для этого вспомните о вещах, которые доставляют вам радость. Это может быть банальная прогулка по красивым местам города, любимый спорт, хобби, время с семьей или активных отдых с близкими.

«Здесь сработает только замена. И чем быстрее вы откажетесь от сего ритуала, тем лучше», — говорит Майя Медведева.

Недавно ученые выяснили, что мышей можно раз и навсегда избавить от алкогольной зависимости. Как показали исследования, в мозге у млекопитающих есть своеобразные «выключатели», которые отвечают за тягу к спиртному. Если на них правильно нажать, то уже не будет хотеться выпить. Однако с человеком такой фокус не пройдет: он либо так и останется алкоголиком, либо начнет страдать от серьезного заболевания. Почему так происходит, «Доктору Питеру» объяснил врач-нейрохируг.