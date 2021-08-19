Алкоголь — одна из причин развития рака желудочно-кишечного тракта. И это доказано уже неоднократно. Но ученые из Кореи решили пойти дальше и выяснить, какой режим потребления спиртного наиболее опасен для здоровья.

«Мы предположили, что частое употребление алкоголя может быть более важным фактором риска развития рака, чем количество, потребляемого за один раз, — объяснил значение исследования доктор медицинских наук Чон Ын Ю из Центра системы здравоохранения Каннам и Госпиталя Сеульского национального университета (Корея) в медицинском журнале Jama . — Пациенты должны быть осторожны со своими алкогольными привычками, включая регулярное употребление небольшого количества спиртного».