Алкоголь — одна из причин развития рака желудочно-кишечного тракта. И это доказано уже неоднократно. Но ученые из Кореи решили пойти дальше и выяснить, какой режим потребления спиртного наиболее опасен для здоровья.
«Мы предположили, что частое употребление алкоголя может быть более важным фактором риска развития рака, чем количество, потребляемого за один раз, — объяснил значение исследования доктор медицинских наук Чон Ын Ю из Центра системы здравоохранения Каннам и Госпиталя Сеульского национального университета (Корея) в медицинском журнале
В когортном исследовании участвовали 11 737 467 участников. Их набрали из базы данных Корейской национальной системы медицинского страхования. Изначально у них не был установлен диагноз «рак». Программу скрининга они проходили с 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года. За ними наблюдали вплоть до 31 декабря 2017 года или постановки диагноза онкология желудочно-кишечного тракта. Статистику подводили с января 2019 по 31 марта 2020 года. В исследование вошла онкология в шести конкретных местах: пищевод, желудок, толстый кишечник, печень, желчные пути и поджелудочная железа.
У 2,7 процента «подопытных» развился рак. По сравнению с теми, кто не пьет, риск у пьющих редко вырастал в 1,04 раза, умеренно выпивает 1,14 раза, много пьет — в 1,28 раза. Однако он был выше у тех, кто употреблял алкоголь каждый день, в не зависимости от дозы. Риск увеличивался на 1,39 раза.
«Риск рака желудочно-кишечного тракта увеличивался с увеличением частоты употребления алкоголя, — пришли к выводу исследователи. — Следует предостеречь людей от регулярного потребления даже небольшого количества алкоголя».
Комментарии0