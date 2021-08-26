Исследователи из Аризонского университета США обнаружили в организме человека фермент, который приводит к тяжелому течению ковида. Вирус буквально заставляет его обманываться: когда со здоровьем все в порядке, то фермент защищает клетки от опасных бактерий, но СOVID-19 путает «защитника», оборачивая все его функции против самого себя. Результаты исследования опубликованы в журнале
Фермент называется sPLA2-IIA. Действует он следующим образом: когда в организме нет коронавирусной инфекции, то его концентрация не велика. Он схож по своим свойствам с ферментом, который содержится в яде гремучей змеи. Но когда человек заражается, то концентрация фермента повышается, что может быть очень опасно для организма. sPLA2-IIA начинает атаковать составляющие элементы клетки, разрывая их на части. Иммунная система реагирует на этот процесс, что и приводит к смертельному системному воспалению.
В исследовании ученые проанализировали образцы крови 127 пациентов, зараженных коронавирусом. У всех болезнь протекала по разному: некоторые перенесли инфекцию в тяжелой форме, кто-то болел легко, а кто-то не смог справиться с вирусом, все закончилось летальным исходом. Оставшаяся часть жаловалась на симптомы, которые характерны для ковида, но инфекции у них не обнаружили.
Используя специальные алгоритмы, команда проанализировала данные состава плазмы пациентов, чтобы расшифровать различные содержащиеся в ней биохимические ферменты. Оказалось, что чем выше был показатель sPLA2-IIA, тем тяжелее человек переносил болезнь. Фермент зашкаливал у тех, для кого заражение обернулось летальным исходом — его уровень был в 5 раз выше нормы.
Ученые надеются, что открытие поможет в будущем сократить летальную статистику: ведь если найти способ, как понижать этот фермент, то есть шансы, что болезнь будет протекать в легкой форме.
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