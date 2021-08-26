Исследователи из Аризонского университета США обнаружили в организме человека фермент, который приводит к тяжелому течению ковида. Вирус буквально заставляет его обманываться: когда со здоровьем все в порядке, то фермент защищает клетки от опасных бактерий, но СOVID-19 путает «защитника», оборачивая все его функции против самого себя. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Clinical Investigation .

Фермент называется sPLA2-IIA. Действует он следующим образом: когда в организме нет коронавирусной инфекции, то его концентрация не велика. Он схож по своим свойствам с ферментом, который содержится в яде гремучей змеи. Но когда человек заражается, то концентрация фермента повышается, что может быть очень опасно для организма. sPLA2-IIA начинает атаковать составляющие элементы клетки, разрывая их на части. Иммунная система реагирует на этот процесс, что и приводит к смертельному системному воспалению.