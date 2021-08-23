Сразу оговоримся, ученые не призывают отказываться от масок, а наоборот, всячески рекомендуют носить их, даже учитывая довольно низкий процент сдерживаемых частиц. Но все же, стоит задуматься, а не сменить ли вам модель защиты на более совершенную.
Исследование провели в Университете Ватерлоо. Они изучали способность масок удерживать аэрозольные капли. Для этого использовали манекен с имитацией дыхания сидящего человека в большой комнате. Ее размеры 7,8х5,7 метра, при высоте потолков 2,7 метра.
«Для изучения рассеивания в непроветриваемом пространстве комнату изолировали от всего окружающего, отключили системы вентиляцию и загерметизировали все воздушные проходы», — уточнили исследователи условия эксперимента.
Спустя какое-то время обычные медицинские маски и тканевые маски начинали пропускать выдыхаемые капли.
Сразу оговоримся, ученые не призывают отказываться от масок, а наоборот, всячески рекомендуют носить их, даже учитывая довольно низкий процент сдерживаемых частиц. Но все же, стоит задуматься, а не сменить ли вам модель защиты на более совершенную.
Исследование провели в Университете Ватерлоо. Они изучали способность масок удерживать аэрозольные капли. Для этого использовали манекен с имитацией дыхания сидящего человека в большой комнате. Ее размеры 7,8х5,7 метра при высоте потолков 2,7 метра.
«Для изучения рассеивания в непроветриваемом пространстве комнату изолировали от всего окружающего, отключили системы вентиляцию и загерметизировали все воздушные проходы», — уточнили исследователи условия эксперимента.
Спустя какое-то время обычные медицинские маски и тканевые маски начинали пропускать выдыхаемые капли.
Маски моделей N95 и KN95 отфильтровывают, по результатам эксперимента, более 50 процентов аэрозолей. Поэтому их можно назвать наиболее эффективными, по сравнению с тканевыми и обычными медицинскими (хирургическими) масками. Поэтому их стоит носить в помещениях, на рабочих местах.
Еще один момент, который оценили ученые-инженеры, как вентиляция влияет на передачу вируса. Удалось доказать, что даже умеренная вентиляция существенно снижает риск передачи и так же эффективна, как и маски N95 и KN95. А самого высокого уровня защиты можно достичь, сочетая два эти фактора — проветривание и качественные маски.
Исследование о эффективности масок и вентиляции авторы опубликовали в журнале
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