Сразу оговоримся, ученые не призывают отказываться от масок, а наоборот, всячески рекомендуют носить их, даже учитывая довольно низкий процент сдерживаемых частиц. Но все же, стоит задуматься, а не сменить ли вам модель защиты на более совершенную.

Исследование провели в Университете Ватерлоо. Они изучали способность масок удерживать аэрозольные капли. Для этого использовали манекен с имитацией дыхания сидящего человека в большой комнате. Ее размеры 7,8х5,7 метра, при высоте потолков 2,7 метра.

«Для изучения рассеивания в непроветриваемом пространстве комнату изолировали от всего окружающего, отключили системы вентиляцию и загерметизировали все воздушные проходы», — уточнили исследователи условия эксперимента.

Спустя какое-то время обычные медицинские маски и тканевые маски начинали пропускать выдыхаемые капли.