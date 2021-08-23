Инцидент произошел в городской клинической больнице №29 в Новокузнецке. Одна из пациенток медучреждения опубликовала видео в социальной сети «Вконтакте» — на записи медсестра игнорирует жалобы женщины и отказывается ставить ей капельницу, которую, по словам пострадавшей, ей прописал врач.

На ролике также слышно, как женщина сообщает, что у нее начинается приступ. «Но даже через час ко мне так никто и не подошел», — пишет она. На этом «сюрпризы» не закончились: пациентке в этот день выдали постельное белье со странными пятнами, а другие пациенты отделения сообщили, что медик проколола им вены, когда делала уколы.