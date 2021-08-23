Инцидент произошел в городской клинической больнице №29 в Новокузнецке. Одна из пациенток медучреждения опубликовала видео в социальной сети «Вконтакте» — на записи медсестра игнорирует жалобы женщины и отказывается ставить ей капельницу, которую, по словам пострадавшей, ей прописал врач.
На ролике также слышно, как женщина сообщает, что у нее начинается приступ. «Но даже через час ко мне так никто и не подошел», — пишет она. На этом «сюрпризы» не закончились: пациентке в этот день выдали постельное белье со странными пятнами, а другие пациенты отделения сообщили, что медик проколола им вены, когда делала уколы.
Как выяснилось, медсестра была попросту пьяна. На вопросы женщины, почему она в нетрезвом состоянии пришла на работу и кто вообще окажет ей помощь медработник не ответила.
После публикации в соцсетях Минздрав Кузбасса провел внутреннюю проверку. Обвинения пациентки подтвердились: медсестра действительно была в алкогольном опьянении. Женщину уволили.
«За совершенный дисциплинарный проступок к работнику будет применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения по подпункту „б“ п. 6 части первой ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации», — сообщили
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