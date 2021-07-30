Провести проверку Росздравнадзору поручил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из 4 человек, якобы, пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции», — говорится сегодня, 30 июля на сайте надзорного ведомства.

Ранее по этому же поводу депутат Госдумы Вячеслав Лысаков направил запрос на имя генерального прокурора РФ Андрея Красникова — с просьбой проверить информацию о погибшей семье из хутора Ленина в Краснодарском крае. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.

»… со слов жителей после прививки от ковида с разницей в несколько дней, якобы, погибла вся семья: папа, мама, дедушка и бабушка. Ребенок остался сиротой, опекунством над которым сейчас занимается ее тетя (сестра отца). Учитывая большой общественный резонанс, беспокоясь о судьбе ребенка и возможные попытки мошеннических действий, в связи с начатым сбором денежных средств в интересах ребенка, прошу Вас дать поручение о проверке вышеназванной информации», — написано в запросе.

Депутат также просит в случае подтверждения сиротства девочки сообщить ему причину смерти членов семьи и проконтролировать действия уполномоченных органов, занимающихся ее судьбой. В телеграм-канале он ссылается на объявление по сбору средств родительского комитета в школе, где учится девочка. Там говорится, что четверо взрослых сделали прививку в один день, потом трое по очереди умерли 16, 23 и 26 июля. Дедушка находился в тяжелом состоянии в реанимации, но позже появилась информация, что и он якобы погиб.