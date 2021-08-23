Иногда человек способен пережить стресс, адаптироваться к нему и двигаться дальше. А есть моменты, когда энергии и сил на преодоление кризиса не хватает. Это негативно сказывается, в том числе, на здоровье. Группа ученых из Лестерского университета (Великобритания), Университета Лобачевского (Россия, Нижний Новгород) и Сибирского федерального университета (Россия, Красноярск), смогла при помощи математической модели рассчитать предел прочности для каждой конкретной ситуации и человека. Этот метод позволит предвидеть момент наступления кризиса и скорректировать его негативные последствия. Причем применяться эти знания могут в любой сфере: адаптации к физическим нагрузкам, экономической ситуации, экологической обстановке.
Например, онкологи отмечают, что большинство смертей после операции приходятся на первые, третьи, седьмые и десятые дни. Сходные данные можно наблюдать и у пациентов, которые перенесли инфаркт миокарда, а также получивших серьезные травмы. По мнению ученых из СФУ, пик адаптационной нагрузки у этих пациентов как раз приходился на дни, накануне критической смертности. В процессе, когда человек выздоравливает после тяжелой болезни, также есть периоды откатов (ухудшения) и улучшения. И все это вписывается в теорию ученых о предельных нагрузках.
Канадский эндокринолог
Ученым удалось установить, что адаптационная энергия способна не только восстанавливаться, но и накапливаться в результате определенного «тренинга», а приспосабливаемость к стресс-факторам может расти. На стрессы, к которым организм уже «привык» уйдет меньше адаптационной энергии, а вот те, к которым вы менее приспособлены, будут ускорять реакцию истощения.
«В течение 30 лет этот эффект подтверждается наблюдениями за группами людей, мышей, деревьев, травянистыми растениями и финансовыми временными рядами, — объясняют свою теорию в журнале
Главным преимуществом математической модели ученые назвали возможность точно рассчитать наступление предкризисного состояния и, если не предотвратить, то хотя бы смягчить последствия.
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