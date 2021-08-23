Канадский эндокринолог Ганс Селье называл жизнь «постоянным процессом адаптации к постоянно изменяющимся условиям среды». А старение и смерть были связаны с истощением адаптационной энергии. Адаптационная энергия дается человеку при рождении и тратится в процессе стрессов и излишних нагрузок. Она способна восполняться только если есть время и резервы.

Ученым удалось установить, что адаптационная энергия способна не только восстанавливаться, но и накапливаться в результате определенного «тренинга», а приспосабливаемость к стресс-факторам может расти. На стрессы, к которым организм уже «привык» уйдет меньше адаптационной энергии, а вот те, к которым вы менее приспособлены, будут ускорять реакцию истощения.

«В течение 30 лет этот эффект подтверждается наблюдениями за группами людей, мышей, деревьев, травянистыми растениями и финансовыми временными рядами, — объясняют свою теорию в журнале Physics of Life Reviews. — За последние 10 лет эти результаты дополнены множеством новых экспериментов, от генных сетей в кардиологии и онкологии до динамики депрессии и клинической психотерапии».

Главным преимуществом математической модели ученые назвали возможность точно рассчитать наступление предкризисного состояния и, если не предотвратить, то хотя бы смягчить последствия.