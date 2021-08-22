Не так страшна прививка от коронавируса, как неизвестные последствия после. Многие верят в мифы о бесплодии, неизвестных болезнях, которые обязательно появятся после укола и прочих небылицах из Сети.
Кто-то не вакцинируется, потому что боится побочек попроще. Ломота в теле, сильная головная боль, температура — все это тоже очень неприятно и не дает гарантии, что ты будешь на сто процентов защищен от инфекции.
Но если вы решились на вакцинацию, то возможно ли получить денежную компенсацию за свои страдания от побочных эффектов? Как пояснила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, это возможно только при причинении серьезного вреда здоровью.
Лариса Попович
Медицина
Кандидат биологических наук, директор Института экономики здравоохранения ВШЭ
«Компенсация возможна, только если есть реальный ущерб здоровью, например, обострилось хроническое заболевание и все закончилось госпитализацией, инвалидностью или даже смертью. Но чтобы получить компенсацию, надо четко доказать причинно-следственную связь ущерба здоровью с вакциной», — пояснила Попович
Список осложнений, за который положена компенсация после прививки, Минздрав определил еще в 1999 году. Например, это анафилактический шок, отек Квинке, энцефалит. За типичные побочные реакции после вакцинации, которые испытают большинство, никаких выплат не будет.
Эксперт также рассказала, что один депутат ГД предложил страховать Минздраву жизнь и здоровье прививающихся от COVID-19 на 10 млн рублей. Но в реальности цифры совсем другие.
«Сейчас единовременная компенсация за осложнение после вакцины составляет 10 тысяч рублей, в случае смерти — 30 тысяч. Размер не менялся с 2000 года, и Минздрав считает, что его пора увеличить», — заключила Лариса Попович.
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