Не так страшна прививка от коронавируса, как неизвестные последствия после. Многие верят в мифы о бесплодии, неизвестных болезнях, которые обязательно появятся после укола и прочих небылицах из Сети.

Кто-то не вакцинируется, потому что боится побочек попроще. Ломота в теле, сильная головная боль, температура — все это тоже очень неприятно и не дает гарантии, что ты будешь на сто процентов защищен от инфекции.