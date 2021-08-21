Резкий подъем заболеваемости, высокая летальность — этим летом коронавирус забрал много жизней. Некоторые эксперты уверены, что в этом виноваты новые штаммы, в том числе и смертоносная Дельта. Но есть и еще одна существенная причина — это аномальная жара, уверен биолог Сергей Нетесов. Именно из-за такой погоды состояние заболевших резко ухудшилось, появились серьезные осложнения.
Сергей Нетесов
Биология
Доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета
«Я сам лежал в больнице при жаре 32 градуса без кондиционера. Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных 22-23 градусов и когда у вас, как у пациента, температура под 38. Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность», — пояснил он в интервью радио
От также отметил, что прошлый пик заболеваемости был в мае, а перед ним — в декабре, но не было такой высокой летальности. Сейчас жара в России идет на спад и ученые видят, что заболеваемость тоже снижается.
«Кривая по смертности всегда отстает на неделю-две от кривой динамики заболеваемости. Поэтому если заболеваемость пошла на спад, то кривая смертности пойдет на спад недели через две от этого момента», — говорит биолог.
Сергей Нетесов также согласился с мнениями других экспертов, подтвердив, что в смертности, помимо жары виноват и штамм Дельта.
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