«Я сам лежал в больнице при жаре 32 градуса без кондиционера. Очень тяжело, когда температура в помещении далеко выше комфортных 22-23 градусов и когда у вас, как у пациента, температура под 38. Так что я лично уверен, что температура в помещении может вносить существенный вклад в увеличенную смертность», — пояснил он в интервью радио Sputnik.