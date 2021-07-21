- Ирина Юрьевна, судя по статистике оперштаба, заболеваемость в городе мало меняется — последнюю неделю ежедневно выявляют приличное количество новых случаев коронавируса (более 1,9 тысячи). Между тем, многие говорят о том, что третья волна пошла на спад. Как обстановка в вашей больнице — много заболевших привозят?

- Заболеваемость, действительно, начала уменьшаться. Еще 2-3 недели назад у нас было буквально не протолкнуться, а сейчас из 34 коек на нашем отделении свободны около 10%. На других отделениях похожая ситуация. И так продолжается последние 7-10 дней.

«Вирус устанавливает правила — и сам же их меняет»

- Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что поражение легких сейчас развивается вдвое быстрее, чем раньше — к 3-4-му дню. «Правило седьмого дня» уже не действует?

- На самом деле, этот вирус — какой-то беспредельщик. Когда наш стационар еще осенью прошлого года второй раз перепрофилировали под ковид, мы думали, будет немного полегче — у нас уже есть определенные наработки, мы лучше понимаем, с чем имеем дело. Но оказалось, что все не так. Клиническая картина постоянно меняется: коронавирус сначала устанавливает правила, потом сам же их меняет. И в третью волну многое происходит иначе, чем раньше. Мы привыкли, что инкубационный период должен быть 14 дней, сейчас он, по моим наблюдениям, максимум 9-10 дней. Мы знали, что резкое ухудшение, тяжелые изменения в течении инфекции могут наступить на 7-9-й день, но сегодня правила седьмого дня нет — часто «обвал» случается раньше.

- Какие еще особенности COVID-19 в третью волну?

- Чаще начали болеть молодые. У нас были, к примеру, пациенты 24, 36, 38 лет, и нельзя сказать, что они отличались слабым здоровьем. Одного молодого мужчину, несмотря на все усилия, спасти не удалось. При том, что из сопутствующих патологий у него был только разрыв мениска. Очень много стало пациентов с тяжелой дыхательной недостаточностью, быстро прогрессирующей даже на фоне упреждающей терапии.

Поступает пациент, врач определяет степень тяжести его состояния, и из предложенных вариантов лечения выбирает наиболее подходящий для пациента — в рекомендациях Минздрава все конкретно, пошагово прописано, поэтому никакого маневра для «творчества» в лечении самого ковида у доктора нет. Ты все делаешь вовремя, правильно, а эффекта, на который рассчитывал, не получаешь. Или получаешь, но не в полной мере.

Гораздо больше стало тяжелых тромбозов при COVID-19, даже несмотря на применение антикоагулянтов. В моей практике самый тяжелый развился меньше, чем за рабочий день: в 9 утра пациент еще чувствовал себя хорошо, в 10 часов появились первые признаки тромбоза сосудов ног, а спустя еще несколько часов он уже был в операционной. Это очень быстро.

- С какими симптомами чаще всего госпитализируют?

- У нас все заметили, что пациенты теперь реже жалуются на потерю обоняния. Больше стало жалоб на сильные головные боли, боли в горле при глотании — типа ангины. Увеличилось количество кандидозов в полости рта (поражение слизистых оболочек, вызванное дрожжеподобными грибками типа Candida — прим. ред.) — при осмотре эти творожистые высыпания обнаруживаются на миндалинах, верхнем небе, задней стенке гортани. Кандидоз или молочница — достаточно распространенное осложнение. Оно может развиваться на фоне угнетения иммунитета — при лечении антибиотиками, гормональными препаратами. Сейчас, кстати, мы стараемся реже назначать антибиотики при лечении ковида. Если в начале пандемии мы всем назначали антибиотики, то сейчас стали более сдержанными и не могу сказать, что это как-то ухудшило результаты.