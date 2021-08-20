У этого вируса и вируса SARS-CoV-2 одни и те же способы проникновения в клетки организма человека — при помощи рецепторов ACE2. Поэтому универсальной может стать именно мРНК-вакцина (например, это вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna ). Важно, что созданные по такому принципу препараты могут быть эффективны и как против вирусов, которые уже передались человеку, так и против тех, которые пока циркулируют только среди животных (панголинов, ящериц, летучих мышей), но в будущем смогут спровоцировать новые пандемии.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие восемь человек, перенесших SARS, десять переболевших COVID-19 и десять здоровых людей. Ученые сравнили иммунный ответ во всех трех группах до и после вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Результаты показали: после введения м-РНК вакцины у всех испытуемых был высокий уровень нейтрализующих антител обеих групп коронавирусов.